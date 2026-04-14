Реакция Мостового на новый лимит на легионеров в РПЛ

Александр Мостовой поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявить не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

Сейчас для команд действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».

«Раз убирают всего одного легионера, существенной разницы в лимите не вижу. У «Краснодара» было в прошедшей игре девять иностранцев, а у «Зенита» – семь. Петербургский клуб уложился.

Десять лет краснодарцы говорили про своих воспитанников, а единственное чемпионство выиграли с составом из десяти легионеров. Сейчас такая же ситуация.

Если человек сильнее, то паспорт без разницы. Искусственно тоже не надо расчищать дорогу. Давайте уберeм сразу всех легионеров и останутся россияне. Они будут требовать огромных денег, а деваться некуда, придeтся платить.

Если бы сказали, что останутся только двое или трое легионеров, тогда было бы плохо. А так всe нормально», – сказал Мостовой.