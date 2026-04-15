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В РПЛ выявили команду без яиц

15 апреля, 20:31
19

Юрист, блогер Антон Смирнов не видит трофейного будущего у «Локомотива» при главном тренере Михаиле Галактионове.

«Что я вам говорил про «Локомотив и говорил неоднократно. У этой команды с этим тренером нет яиц и никогда не будет результата.

В следующем туре им ещe «Оренбург» начистит хлеборезку, а потом «Зенит». К тому моменту «Локомотив» будет за пределами пятерки», – написал Смирнов.

  • Михаил Галактионов принял «Локомотив» осенью 2022 года, придя из «Пари НН». Сообщалось, что назначению Галактионова в московский клуб способствовал РФС.
  • В этом сезоне чемпионата России по футболу «Локомотив» под руководством Галактионова занимает третье место. Однако сзади есть преследователи: ЦСКА, «Спартак», «Балтика».
  • «Локомотив» не становился чемпионом с 2018 года, когда бы взят титул под руководством главного тренера Юрия Семина.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (19)
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suchi-69
1776274598
В каком инкубаторе всех этих недоношенных блогеров штампуют ?
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АК 68
1776276468
Юрист, блогер-уролог.
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bset
1776277289
На 6-е место не пустим. Занято.
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Красногорск_Фан
1776277896
Никогда не слышал кто это. Строго математически у команды минимум 44 яйца.
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edw7777
1776279129
Бомбардир, ты совсем ополоумел?! Так выражают свои мысли с бане, но никак не официальном сайте.
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Mirak92
1776279617
Сейчас бы блогер галимых слушать ммммм
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gunstilzit
1776280058
Сказал грубо,но верно!
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Snek
1776290223
Локомотив при Галактионове - это команда, на которую должны равняться все. Играют своими воспитанниками, имеют стабильные результаты, трансферы в основном на выход, на которых они неплохо зарабатывают. Что за Антон Г*ндон, я хз, но как блохер не очень.
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Прокс
1776319986
Комментарий скрыт модератором
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boris63
1776323250
«Локомотив» с Галактионовым показывает всем командам, что можно играть и со своими игроками, без зулусов. Тем более РЖД здорово сократила финансирование, но тренер держит команду в лидирующей тройке. За это надо только похвалить тренера.
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