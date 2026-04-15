В РПЛ выявили команду без яиц

Юрист, блогер Антон Смирнов не видит трофейного будущего у «Локомотива» при главном тренере Михаиле Галактионове.

«Что я вам говорил про «Локомотив и говорил неоднократно. У этой команды с этим тренером нет яиц и никогда не будет результата.

В следующем туре им ещe «Оренбург» начистит хлеборезку, а потом «Зенит». К тому моменту «Локомотив» будет за пределами пятерки», – написал Смирнов.