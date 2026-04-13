Мостовой: «Ничего не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Даже если «Краснодар» станет чемпионом во второй раз подряд, я всe равно не изменю мнение о Мураде Мусаеве. А что тут менять? Зачем? Это не я придумал. Логично, что он сам виноват, что в футбол не играл. Я же ничего не придумываю, говорю факты.

Ничего не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек». Что делать, если, оказывается, он только на базе работал? Мы всю жизнь землю грызли, играли, а он двери открывал или накачивал мячи. Мне о нeм неинтересно говорить. Давайте обсуждать Дешама, Луиса Энрике, но только не его.

Любой футбольный человек мог бы подойти «Краснодару» вместо Мусаева. Был Ивич, нормальный тренер, но его убрали. До сих пор никто не ответил на вопрос, почему это сделали. Сергей Юран на посту главного тренера «быков» отработал бы лучше», – сказал Мостовой.