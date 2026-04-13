  • Мостовой: «Ничего не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек»

Мостовой: «Ничего не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек»

Сегодня, 12:30
18

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Даже если «Краснодар» станет чемпионом во второй раз подряд, я всe равно не изменю мнение о Мураде Мусаеве. А что тут менять? Зачем? Это не я придумал. Логично, что он сам виноват, что в футбол не играл. Я же ничего не придумываю, говорю факты.

Ничего не поможет снять с Мусаева ярлык «нефутбольный человек». Что делать, если, оказывается, он только на базе работал? Мы всю жизнь землю грызли, играли, а он двери открывал или накачивал мячи. Мне о нeм неинтересно говорить. Давайте обсуждать Дешама, Луиса Энрике, но только не его.

Любой футбольный человек мог бы подойти «Краснодару» вместо Мусаева. Был Ивич, нормальный тренер, но его убрали. До сих пор никто не ответил на вопрос, почему это сделали. Сергей Юран на посту главного тренера «быков» отработал бы лучше», – сказал Мостовой.

  • В прошлом сезоне «Краснодар» под руководством Мусаева победил в РПЛ. Клуб лидирует в чемпионате России и в этом сезоне.
  • В июне прошлого года РФС признал Мусаева лучшим тренером сезона в России.
  • 42-летний специалист никогда не играл в футбол на профессиональном уровне и сразу решил сосредоточиться на тренерской карьере.

Еще по теме:
Бывший судья Николаев прокомментировал удаление Педро 2
Сперцян включил удар от Педро в топ-3 самых болезненных за карьеру 3
Адамов заявил, что удаление Педро шокировало «Зенит» 2
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
sochi-2013
1776074482
Главный вопрос на ББРе-это кто тупее, Мостовой или, спрашивающие его мнение? Хотя прикольно читать комменетарии к таким "шедевральным" витийствам. (саму статью не читаю)
Ответить
Snek
1776075527
Мостовой своей чёрной завистью и поганым языком просто портит мнение о себе, не смотря на былые заслуги.
Ответить
Alex Atuan
1776076035
Интересно, как много бывших футболистов ставших тренерами в РПЛ (не беру в целом Европу) хоть чего то добились (опять же не беру в расчет Семака, там случай особый)? даже зарубежные к нам приезжали и нифига ничего не показывали! зависть от того что он нифига никому не нужен как тренер а тут какой то по его мнению физрук РПЛ выигрывал и идет на первом месте сейчас это очень и очень плохо!уметь играть и уметь тренировать это совершенно разные плоскости!
Ответить
Cleaner
1776076186
Ничего не поможет снять с Мостового ярлык "ТРЕПЛО".
Ответить
...уефан
1776076678
...правильно, Саня, заходя на борт самолёта всегда интересуйся, есть ли у руководителя данной аэрокомпании лицензия пилота на самолёт данного типа, и сколько тысяч часов он налетал...
Ответить
docndoc
1776079560
Это уже неизлечимо..
Ответить
алдан2014
1776081202
Кто о чём,а Саня на своей козе
Ответить
TOMSON
1776081880
Он хоть мячи подавал, а Мостовому и это теперь доверить не могут. К слову я очень рад за Мусаева. Человек без футбольного блата вылез и вот результаты дает. Кстати, еще Слуцкий примерно такой же. А все эти Юраны, Евсеевы и тд явно без таланта и чисто на своем футбольном имени тренируют и результаты соответственные…
Ответить
subbotaspartak
1776085063
Да, я повесил этот ярлык, но и не мне даже его снимать. Отдать титул следующей команде, если её тренер играл за Спартак и Сельту. И всё.
Ответить
bashnat013
1776096864
Про Мусаева еще не один футбольный человек не сказал что он не футбольный человек!Только какой то Шут неудачник!
Ответить
Главные новости
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
22:16
5
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
21:18
6
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
19:49
14
Все новости
Все новости
Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны
22:45
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»
22:29
Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»
21:40
1
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»
20:35
1
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
«Спартак» готов продать российского футболиста
19:41
16
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам
19:29
6
РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте
19:21
9
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:21
Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»
18:53
13
Раскрыта позиция «Порту» по трансферу Батракова
18:46
5
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
18:38
1
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
6
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
16
«Локомотив» близок к продлению контракта с летним новичком
17:17
1
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
18
Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова
16:50
9
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
14
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
12
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
3
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
20
Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»
15:42
4
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
5
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Пономарев нашел позитив в турнирном положении ЦСКА
14:29
7
