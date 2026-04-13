В «Локомотиве» сказали, что будет, если Воробьев уйдет к конкурентам

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации с нападающим Дмитрием Воробьeвым.

– Баринов уже оказался в ЦСКА, если Воробьев тоже окажется у конкурентов, что это будет?

– Безобразие. Это будет безобразие.

– Что нужно сделать, чтобы этого не было?

– Сделать все возможное, чтобы остался. Переговоры ведутся, пока больше ничего сказать не могу.