Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  В «Локомотиве» сказали, что будет, если Воробьев уйдет к конкурентам

В «Локомотиве» сказали, что будет, если Воробьев уйдет к конкурентам

13 апреля, 10:38

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации с нападающим Дмитрием Воробьeвым.

– Баринов уже оказался в ЦСКА, если Воробьев тоже окажется у конкурентов, что это будет?

– Безобразие. Это будет безобразие.

– Что нужно сделать, чтобы этого не было?

– Сделать все возможное, чтобы остался. Переговоры ведутся, пока больше ничего сказать не могу.

  • 28-летний Воробьев в этом сезоне провел за «Локомотив» 28 матчей, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.

Еще по теме:
Галактионов двумя словами описал игру «Локомотива» с «Динамо Мх» 1
Евсеев 7 раз выругался в интервью после «Локо» – в игре с «Балтикой» было 12 8
Галактионов высказался об уходе Батракова в «ПСЖ»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ульянов Дмитрий Воробьев Дмитрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом
22:45
2
«Реал» впервые в истории вышел на матч ЛЧ без испанцев
22:31
3
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»
21:51
10
Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»
21:11
3
В РПЛ выявили команду без яиц
20:31
13
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
16
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
8
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
8
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
20
Все новости
Все новости
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
21:23
2
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина
21:03
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю
20:53
2
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
16
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Дзюбе пожелали вернуться в «Спартак»
20:05
3
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
8
Легенда ММА готов подраться с Дзюбой
19:45
6
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
8
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
20
Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого
19:05
6
Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА
18:29
10
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
18:09
12
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
17:48
5
Радимов не согласен с удалением Педро с «Краснодаром»: «Не нравятся чемпионства «Зенита» – так и скажите»
17:37
7
Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА
17:11
3
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»
17:05
26
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин
17:01
16
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ
16:41
3
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
16:32
47
В «Спартаке» высказались о потенциальном назначении Моуринью
16:13
2
Новая информация о состоянии Акинфеева
15:58
2
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15:54
9
Быстров назвал игрока «Зенита» циркачом
15:49
2
В клубе ФНЛ высказались о приглашении Соболева
15:28
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
14:55
Спрогнозированы участники матча за Суперкубок России-2026
14:43
4
РПЛ уйдет на почти месячную паузу в сентябре-октябре
14:19
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 