В «Локомотиве» сказали, что будет, если Воробьев уйдет к конкурентам

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации с нападающим Дмитрием Воробьeвым.
– Баринов уже оказался в ЦСКА, если Воробьев тоже окажется у конкурентов, что это будет?
– Безобразие. Это будет безобразие.
– Что нужно сделать, чтобы этого не было?
– Сделать все возможное, чтобы остался. Переговоры ведутся, пока больше ничего сказать не могу.
- 28-летний Воробьев в этом сезоне провел за «Локомотив» 28 матчей, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»