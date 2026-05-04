Игру «Зенита» назвали «пенсионерской»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался об игре «Зенита» в этом сезоне РПЛ.
– В чем «Краснодар» превосходит «Зенит»?
– Он играет в намного более современный футбол, чем «Зенит». «Зенит» играет в пенсионерский футбол, в пешеходный.
Посмотрите как играл «Краснодар» на Кубок с ЦСКА дома – просто загнали соперника. Они с первых минут включают интенсивную игру, пытаются, по крайней мере. Стараются играть в агрессивный футбол, на этом строятся их результаты и уверенность.
Поэтому они могут переломить ход матча и забивать во втором тайме, дожимать соперника – у них есть стабильная игра, они знают во что играют и как добиваться успеха.
– Можно ли сказать, что Мусаев выигрывает заочную тренерскую дуэль у Семака?
– Я думаю, что тут Мусаев выигрывает больше не в тренерской дуэли, на мой взгляд, а человеческими взаимоотношениями в коллективе.
У Семака намного сильнее игроки, а он не может их связать в единый коллектив. Какая-то проблема существует.
Почему они не слушают, почему они не могут прессинговать по всему полю, почему мы не видим игр, как «Зенит» побеждает со счетом 5:0 или 6:0?
Мне это непонятно: люди выходят на поле, гол-два забьют и встают – все, им больше ничего не надо. Странная ситуация.
– Каких изменений вы ждете в «Зените», если он второй год подряд останется без чемпионства?
– Если только Карло Анчелотти придет, поможет клубу. Возможно, нужно состав менять, возможно есть какие-то футболисты, которые негативно влияют на командную игру.
А как профессионал, как тренер, как человек, Семак – достойная личность.
- «Зенит» отстает от «Краснодара» на 1 очко за два тура до финиша чемпионата России-2025/26.
- Петербургской команде осталось сыграть с «Сочи» и «Ростовом».
- Краснодарцам предстоят матчи с «Динамо» и «Оренбургом».