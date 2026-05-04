Игру «Зенита» назвали «пенсионерской»

4 мая, 23:28
7

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался об игре «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

– В чем «Краснодар» превосходит «Зенит»?

– Он играет в намного более современный футбол, чем «Зенит». «Зенит» играет в пенсионерский футбол, в пешеходный.

Посмотрите как играл «Краснодар» на Кубок с ЦСКА дома – просто загнали соперника. Они с первых минут включают интенсивную игру, пытаются, по крайней мере. Стараются играть в агрессивный футбол, на этом строятся их результаты и уверенность.

Поэтому они могут переломить ход матча и забивать во втором тайме, дожимать соперника – у них есть стабильная игра, они знают во что играют и как добиваться успеха.

– Можно ли сказать, что Мусаев выигрывает заочную тренерскую дуэль у Семака?

– Я думаю, что тут Мусаев выигрывает больше не в тренерской дуэли, на мой взгляд, а человеческими взаимоотношениями в коллективе.

У Семака намного сильнее игроки, а он не может их связать в единый коллектив. Какая-то проблема существует.

Почему они не слушают, почему они не могут прессинговать по всему полю, почему мы не видим игр, как «Зенит» побеждает со счетом 5:0 или 6:0?

Мне это непонятно: люди выходят на поле, гол-два забьют и встают – все, им больше ничего не надо. Странная ситуация.

– Каких изменений вы ждете в «Зените», если он второй год подряд останется без чемпионства?

– Если только Карло Анчелотти придет, поможет клубу. Возможно, нужно состав менять, возможно есть какие-то футболисты, которые негативно влияют на командную игру.

А как профессионал, как тренер, как человек, Семак – достойная личность.

  • «Зенит» отстает от «Краснодара» на 1 очко за два тура до финиша чемпионата России-2025/26.
  • Петербургской команде осталось сыграть с «Сочи» и «Ростовом».
  • Краснодарцам предстоят матчи с «Динамо» и «Оренбургом».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Попов Алексей
Комментарии (7)
Интерес
1777928490
Только сначала в Москве ЦСКА загнал стадо тёлок в загон.На чём всё и закончилось...
Бумбраш
1777955617
Всё правильно, грязпрём жиж пенсионеров обдирает,и долги обобщает..
Garrincha58
1777960982
Достойный человек не обязательно хороший тренер. Достойных людей полно, а тренеров хороших мало. Если он то бишь достойный не справляется и не может управлять командой именно из хороших футболистов создать коллектив единомышленников то грошь ему цена и его достоинству
Vitaga
1777985470
суть верно выражена. не хватает искры у игроков Зенита. им нужен волшебный пендель чтоб заиграли как реально должны играть. как в игре с ЦСКА. пропущенный гол завел команду . а так обычно вяло катают вату . смотреть унылую игру тяжко. видимо Семаку реально надо перетасовать состав хотя думаю не он решает в основном кого брать и кого убирать . спускают сверху. а сам по себе Семак трудяга и настоящий профи но тут уперся в стенку.
