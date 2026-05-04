Мостовой отказался поздравлять Слуцкого с юбилеем: «Нас ничего не связывает, и слава Богу»

Александр Мостовой не стал поздравлять «нефутбольного человека» Леонида Слуцкого.
Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Шанхай Шэньхуа» исполнилось 55 лет.
«Ничего бы не пожелал Слуцкому на 55-летие. Нас ничего не связывает, и слава Богу. Вообще никаких слов нет.
Называйте мне пожалуйста футбольных людей: Зидана, Луиса Энрике, Фигу, Йерро, Рауля, Роберто Карлоса и так далее.
Вот этих мы можем поздравлять, так же, как они нас поздравляют», – сказал Мостовой.
- Тренер проводит третий сезон в Китае.
- «Шанхай Шэньхуа» дважды под его руководством становился серебряным призером Суперлиги.
- В России Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную.
