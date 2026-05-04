Мостовой отказался поздравлять Слуцкого с юбилеем: «Нас ничего не связывает, и слава Богу»

Александр Мостовой не стал поздравлять «нефутбольного человека» Леонида Слуцкого.

Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Шанхай Шэньхуа» исполнилось 55 лет.

«Ничего бы не пожелал Слуцкому на 55-летие. Нас ничего не связывает, и слава Богу. Вообще никаких слов нет.

Называйте мне пожалуйста футбольных людей: Зидана, Луиса Энрике, Фигу, Йерро, Рауля, Роберто Карлоса и так далее.

Вот этих мы можем поздравлять, так же, как они нас поздравляют», – сказал Мостовой.