  • Мостовой отказался поздравлять Слуцкого с юбилеем: «Нас ничего не связывает, и слава Богу»

Мостовой отказался поздравлять Слуцкого с юбилеем: «Нас ничего не связывает, и слава Богу»

4 мая, 18:44
12

Александр Мостовой не стал поздравлять «нефутбольного человека» Леонида Слуцкого.

Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Шанхай Шэньхуа» исполнилось 55 лет.

«Ничего бы не пожелал Слуцкому на 55-летие. Нас ничего не связывает, и слава Богу. Вообще никаких слов нет.

Называйте мне пожалуйста футбольных людей: Зидана, Луиса Энрике, Фигу, Йерро, Рауля, Роберто Карлоса и так далее.

Вот этих мы можем поздравлять, так же, как они нас поздравляют», – сказал Мостовой.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (12)
Cleaner
1777909662
Мостовой в очередной раз ДНО пробивает. Пренеприятный человечишко, всех грязью поливает...(((
CSKA57
1777909952
Блин, ребячество какое-то! Смешно это слышать!
PHILADELPHIA 0001
1777910203
Отрыжка
BykAs
1777911334
Мог бы и промолчать, за умного сошел бы.
Foxitkuban
1777912967
Леонид Слуцкий - трижды Чемпион России, дважды обладатель Кубка России, дважды обладатель Суперкубка России, дважды обладатель Суперкубка Китая, Заслуженный тренер России, четырежды лучший тренер года, экс-тренер сборной России. Александр Мостовой - дважды чемпион СССР, обладатель Кубка Португалии, дважды обладатель Кубка Интертото. И кто тут "нефутбольный"? Клоун, мля...
Ollegator
1777914284
Ему просто завидно, что в его понимании «не футбольный» человек титулов взял больше него.. при этом самому царю порулить не дают даже шарашкиной конторой
MURAD F. A.
1777916675
Чем дальше, тем больше он , то есть Мостовой ( очень хотелось написать с маленькой буквы), убеждает что , у него все мозги отбили пока он играл в футбол. Очень жаль, футболист был не плохой.
TomskFan
1777917473
коронааа так и жмет на мозг)
bashnat013
1777957964
Слуцкий известный футбольный тренер, а ты кто даже неизвестный футболист !Гусь свинье не товарищ ! Шут ! Футбольным человеком себя может называть каждый ребенок кто хоть раз играл во дворе ,уровень команды это не определяет !
Александр-Балашов-google
1777977833
Главное все журналюги знают отношение моста к тренерам,которые как футболисты не играли и специально задают такие вопросы. Интересно сколько Царю платят, чтоб задать одни и те же вопросы?
