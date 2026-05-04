Гурцкая вынес жесткий вердикт ЦСКА

4 мая, 22:44
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что у ЦСКА нет будущего.

Сегодня армейцы уволили Фабио Челестини с поста главного тренера.

– Дело в том, что у ЦСКА сейчас нет будущего, потому что у них нет четкой линии.

В чем я вижу, что нет четкости линии? У них стояли Николич, Ивич и Личка в одном списке.

– По такой логике, у всех клубов РПЛ нет будущего.

– Да, это так. Потому что у нас лотерея. Поэтому у нас 11 игроков «Краснодара» до 28-го тура не просто держатся, а идут на первом месте, пока остальные команды гадают на ромашке.

Если бы я был руководителем, например, Орешкиным, и ко мне пришел спортивный директор, то я бы спросил: «Вы реально думаете, что я ничего не понимаю в футболе? Как вы мне приводите Личку и Николича в одном списке? Вы совсем не понимаете, что это разный подбор игроков и вообще разный футбол?»

Руководителям реально не до этого, поэтому в «Спартаке» появляются кандидатуры, которые несоизмеримы, не могут быть в одной команде.

Если ЦСКА понимает, что с этим подбором игроков они хотят играть 4-3-3, то зачем приводить тренера, который сломает всю систему и поставит три центральных защитника? А вы потом скажете: «У нас нет такого подбора игроков».

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
Интерес
1777924473
Подлецы агенты-главная проблема нашего футбола.Чуть ниже рангом-руководители клубов, и только следом(на шестке ниже)-главные тренеры.
Ответить
Mirak92
1777925239
Сейчас бы жулику, пасть открывать.
Ответить
Alexander.saf
1777959378
Поэтому ты не Орешкин, а писюлькин.
Ответить
