Гурцкая вынес жесткий вердикт ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что у ЦСКА нет будущего.

Сегодня армейцы уволили Фабио Челестини с поста главного тренера.

– Дело в том, что у ЦСКА сейчас нет будущего, потому что у них нет четкой линии.

В чем я вижу, что нет четкости линии? У них стояли Николич, Ивич и Личка в одном списке.

– По такой логике, у всех клубов РПЛ нет будущего.

– Да, это так. Потому что у нас лотерея. Поэтому у нас 11 игроков «Краснодара» до 28-го тура не просто держатся, а идут на первом месте, пока остальные команды гадают на ромашке.

Если бы я был руководителем, например, Орешкиным, и ко мне пришел спортивный директор, то я бы спросил: «Вы реально думаете, что я ничего не понимаю в футболе? Как вы мне приводите Личку и Николича в одном списке? Вы совсем не понимаете, что это разный подбор игроков и вообще разный футбол?»

Руководителям реально не до этого, поэтому в «Спартаке» появляются кандидатуры, которые несоизмеримы, не могут быть в одной команде.

Если ЦСКА понимает, что с этим подбором игроков они хотят играть 4-3-3, то зачем приводить тренера, который сломает всю систему и поставит три центральных защитника? А вы потом скажете: «У нас нет такого подбора игроков».