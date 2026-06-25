Соболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев насмешил партнеров по команде во время тренировки.

Выполняя одно из упражнений, 29-летний футболист врезался в стойку и едва не упал.

Болельщики в комментариях сразу вспомнили похожий эпизод с Антоном Заболотным на тренировке «Зенита» в 2019 году.

Тогда форвард столкнулся с манекеном и рухнул на газон, пытаясь открыться под заброс.