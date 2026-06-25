Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»

25 июня, 19:45
17

Нападающий «Зенита» Александр Соболев насмешил партнеров по команде во время тренировки.

Выполняя одно из упражнений, 29-летний футболист врезался в стойку и едва не упал.

Болельщики в комментариях сразу вспомнили похожий эпизод с Антоном Заболотным на тренировке «Зенита» в 2019 году.

Тогда форвард столкнулся с манекеном и рухнул на газон, пытаясь открыться под заброс.

  • В прошедшем сезоне Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
  • Он перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро.

Еще по теме:
Соболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай» 9
В «Зените» заявили, что Соболев «выгрыз» место в основе 4
Широков высказался об игре Соболева за «Зенит» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1782407803
Не в стойку, а в стойки. Вот так он прёт и в игре на соперников. Обыгрыш- это не его.
Ответить
...уефан
1782410879
...падать надо сразу, дурилка! Ты с мячом, против тебя фол. Это жёлтая, однозначно)...
Ответить
виталий 12
1782411683
Комментарий удален пользователем
Ответить
виталий 12
1782411763
Почти как Заболотный с манекенами играет
Ответить
361isa@mail.ru
1782411862
какой обыгрыш, просто дриблинг у этого родена ниже уровнем чем у пятиклассника
Ответить
Plyash
1782414590
Да уж , млекопитающий соболёк , поле это тебе не дельфинарий , в котором ты чупахтался весь отпуск🤣 .
Ответить
TOMSON
1782414669
7 лет прошло.. куда так быстро время
Ответить
Иван Петров 1986
1782415613
Да мне стойку жалко, этому то ничего не будет.
Ответить
шахта Заполярная
1782415818
Стойка виновата, не дала себя обыграть
Ответить
Fin035
1782444087
По реке плывет кирпич деревянный как стекло...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
«Зенит» улучшит предложение по Тюкавину: подробности
21:33
2
Реакция Геркуса на попадание в базу «Миротворца»*
21:18
2
Фабрицио Романо подтвердил уход Сперцяна из «Краснодара»
21:04
2
Геркус внесен в базу «Миротворца»*
20:52
2
«Краснодар» заработает на продаже Сперцяна больше, чем сообщалось
20:40
3
Холанд прокомментировал неучастие в матче с Францией
20:29
3
«Спартак» хочет купить Тюкавина
20:15
7
В «Ахмате» высказались о возможном подписании Дзюбы и Кокорина
19:40
2
Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год
19:21
16
Все новости
Все новости
«Краснодар» заработает на продаже Сперцяна больше, чем сообщалось
20:40
3
«Спартак» хочет купить Тюкавина
20:15
7
В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026
19:58
1
В «Ахмате» высказались о возможном подписании Дзюбы и Кокорина
19:40
2
Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год
19:21
15
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
19:00
9
«Динамо» потерпело поражение в первом матче при Шварце
18:52
8
«Ждать осталось недолго»: в «Краснодаре» высказались о возможном уходе Сперцяна
18:21
8
В «Зените» одним словом ответили на информацию о трансфере Аугусто
18:11
2
Российский ЧМ признали лучшим по сравнению с американским
17:58
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
17:53
5
28-летний Круговой не знает своего амплуа
17:34
4
Ташуев заявил, что Аршавин стал лучшим благодаря работе с ним
16:58
4
«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»
16:41
Титов дал прогноз на «Спартак» в новом сезоне
16:32
1
Президент РФС оценил работу Карпина
16:14
11
Досье на новичка «Зенита» Фелипе Аугусто
15:53
9
Известен номер новичка «Зенита» Аугусто
15:31
1
Губерниев не нашел топлива в Подмосковье: «Хорошая девушка Зина – не налила мне на заправке бензина»
15:15
5
Перечислены игроки «Локомотива», от которых нужно избавиться
14:55
2
Финансовые детали трансфера Аугусто в «Зенит»
14:42
4
Заявление «Зенита» по Тюкавину
14:11
7
Титов прокомментировал отъезд спартаковца Умярова в Европу
13:52
7
В УЕФА двумя словами описали отстранение России
13:31
6
Предложенная «Краснодаром» реформа РПЛ провалилась
13:14
4
«Рубин» согласился продать Даку в «Спартак»
12:59
14
Губерниев одной фразой отреагировал на ситуацию с бензином в стране
12:36
8
33-летний Кузяев остался без клуба
12:27
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 