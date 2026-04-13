Реакция Орлова на удаление Педро

Комментатор Геннадий Орлов оценил решение арбитра Сергея Карасева удалить вингера «Зенита» Педро в матче 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Сейчас многие обсуждают удаление Педро. Во-первых, на мой взгляд, бразильцу не хватило опыта. Он не почувствовал, что Сперцян его может опередить. Педро следовало уже оставить этот мяч, а он зачем-то в прыжке попал по ноге сопернику. Бездумное действие...

При этом я не понял, почему Карасев не ограничился желтой карточкой. Это центр поля, злого умысла у зенитовца не было. Травмы он Сперцяну не нанес. Эдуард же продолжил игру! Для меня этот фол тянул на желтую, но не на удаление. Повторюсь, здесь Педро не хватило опыта. Ему следовало все просчитать.

К слову, о фолах и карточках. На мой взгляд, краснодарец Кривцов все время играет на грани. Его в каждом матче могут удалить. Все довольно грубо, жестко. Помните, недавно в нашем обзоре я такую же характеристику дал крайнему защитнику «Динамо» Касересу?» – сказал Орлов.