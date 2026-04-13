Реакция Орлова на удаление Педро

Сегодня, 13:49
22

Комментатор Геннадий Орлов оценил решение арбитра Сергея Карасева удалить вингера «Зенита» Педро в матче 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Сейчас многие обсуждают удаление Педро. Во-первых, на мой взгляд, бразильцу не хватило опыта. Он не почувствовал, что Сперцян его может опередить. Педро следовало уже оставить этот мяч, а он зачем-то в прыжке попал по ноге сопернику. Бездумное действие...

При этом я не понял, почему Карасев не ограничился желтой карточкой. Это центр поля, злого умысла у зенитовца не было. Травмы он Сперцяну не нанес. Эдуард же продолжил игру! Для меня этот фол тянул на желтую, но не на удаление. Повторюсь, здесь Педро не хватило опыта. Ему следовало все просчитать.

К слову, о фолах и карточках. На мой взгляд, краснодарец Кривцов все время играет на грани. Его в каждом матче могут удалить. Все довольно грубо, жестко. Помните, недавно в нашем обзоре я такую же характеристику дал крайнему защитнику «Динамо» Касересу?» – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Сперцян Эдуард Педро Орлов Геннадий Карасев Сергей
Комментарии (22)
NewLife
1776078544
синитовским барышням хватает опыта падать и рыдать в муках, если кто-то рядом чихнет)))
Интерес
1776078718
И ты,Сара, права! И ты,МОйша,прав! Так не бывает!!! И я тоже прав....
Krasnodar 123
1776079246
Короче все эти Орловы Черданцевы Радченки и тд были уверены в победе Зенита но что то пошло не так. Особенно в конце первого тайма и во втором все усугубилось! Пропустили гол в полном составе!!! Теперь кто-то должен быть виноват кто??? Судьи!!! Ура есть виновные!!! Там удаление 100% если-бы такой фол допустил игрок Краснодара этот старый хрыч Орлов кричал бы что это красная карточка и удаление правильное!!
docndoc
1776079358
Ну всё... Заныл..
...уефан
1776079678
...ты б лучше оценку своим коллегам- комментаторам-кончелыгам дал, веселее б было...
Volrad777
1776080885
Ой какже хорошо когда петухов не доволен
Бумбраш
1776082247
Надо армяну дать красную,потому что под ногами путался...жги Орлов,жги
subbotaspartak
1776084600
Пару лет был в Питере на Зенит-Спартак. Взрослые мужики в пиджаках по соседству при касании спартаковцем местного соскакивали с криками: Карточку, удаляй... Если даже при явном фоле спартач падал крики: Сам упал, симулянт... Смешно. (0:0 закончилось). А что ждать от недорослей на страницах бомбардира, плюющихся нечистотами с интеллектом гы-гы-гы... Убожество.
suchi-69
1776085617
Патамушта это только хрякам можно в трёх играх подряд (начиная со Свини - Динамо и заканчивая Ростов - Свини) идти шипами в кость и получать за это только ЖК. Свинота на корню скупила судейский корпус
Дубина
1776085725
Если бы это был еще игрок Спартака играя против вшей то не только бы выгнали и дискву на 3 игры дали! И помойка бы пела что сломали цыгана(((( ЗПРФ...
