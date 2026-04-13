Лапочкин оценил удаление Педро

Сегодня, 08:17
22

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин оценил решение арбитра Сергея Карасева удалить вингера «Зенита» Педро в матче 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Удаление было излишне сурово. Для красной карточки не было никаких оснований – кроме высокого контакта. Тут ключевое что? Что удалили за серьезное нарушение правил игры – за применение чрезмерной силы. Никто из игроков в этом эпизоде не играет в мяч, две ноги на весу.

Вступление в единоборство опасное со стороны Педро, но нога согнута – это говорит, что нет чрезмерной силы. Ноги на весу, поэтому не может быть продавливания», – сказал Лапочкин.

  • На 78‑й минуте Педро получил красную карточку после видеопросмотра за фол на капитане «быков» Эдуарде Сперцяне.
  • Игра прошла в Санкт-Петербурге. У хозяев отличился Вендел на 27-й минуте, у гостей – Лукас Оласа на 69-й.

Еще по теме:
Реакция Мостового на ничью «Зенита» с «Краснодаром» 7
Булыкин раскритиковал футболиста «Зенита»: «Не должен себя так вести» 8
Сперцян показал травмированную ногу со следами шипов бутсы Педро 14
andrei-sarap-yandex
1776061385
снова продажные судьи тащат БАРАНОВ как в прошлом сезоне....ПОЗОР СУДЬЯМ И РФС
Ответить
АртурZaСМ
1776061475
У Лапочкина в любой ситуации Зениту навредили иного у него не бывает, ещё ни разу не слышал, чтобы он поддержал то или иное решение арбитра против игроков Зенита
Ответить
Константин-Шапкин-google
1776061906
Лампочкин как обычно на работе. Если бы не было удаления Краснодар забил бы второй. Удаление заставило бегать зингаз быстрее.
Ответить
Дубина
1776062355
Перенос юбилейных срочно! НЫТЬ((( ЗПРФ....
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1776062735
Лапочке мало, что ему 10 лет впаяли, ещё на 10 наговорит,дурик
Ответить
anatolich72
1776062753
Истерика продолжается второй день, вчера чердак пропитерских экспертов собрал и львиную часть передачи визжал о красной для педро. Красная 100%!!!! В понимании питерских красная это когда нога пополам
Ответить
Semenycch
1776062859
Нормальный комментарий, нормального человека!
Ответить
alp
1776062970
мне один конь фтирал, что судья "загнобит" Краснодар и вытащит Зенит и что "фся страна об этом знает"
Ответить
NewLife
1776063176
Джику безрассудный, а Педро свой))
Ответить
...уефан
1776063879
...интересант, Сэр!...
Ответить
Главные новости
Зобнин отреагировал на слова Аршавина, исключившего «Спартак» из топ-клубов
09:35
4
Определился 5-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
08:59
Лапочкин оценил удаление Педро
08:17
23
Матч за чемпионство в РПЛ, цена увольнения Челестини, первая женщина-тренер в топ-5 лигах и другие новости
02:00
Реакция Мостового на ничью «Зенита» с «Краснодаром»
01:43
11
ЦСКА не стал увольнять Челестини по пяти причинам
01:23
6
ФотоСперцян показал травмированную ногу со следами шипов бутсы Педро
01:04
21
Аршавин прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
00:50
11
ФотоСперцян рассказал о состоянии ноги после жесткого фола Педро
00:39
6
Мостовой сказал, почему «Спартак» потерял очки с «Ростовом»
Вчера, 23:54
8
Игрок «Ростова» сказал, есть ли у футболистов уверенность в будущем клуба
09:48
Адамов заявил, что удаление Педро шокировало «Зенит»
09:21
1
Челестини – после проигрыша «Сочи»: «Я не принимаю слова «стыд» и «позор»
09:13
2
Бышовец оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство
08:45
1
Комментарий Зобнина после 300-го матча за «Спартак»
08:31
2
Булыкин раскритиковал футболиста «Зенита»: «Не должен себя так вести»
01:36
13
ЦСКА не стал увольнять Челестини по пяти причинам
01:23
5
ФотоСперцян показал травмированную ногу со следами шипов бутсы Педро
01:04
21
Дивеев сделал заявление после матча «Зенит» – «Краснодар»
00:55
6
Аршавин прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
00:50
11
ФотоСперцян рассказал о состоянии ноги после жесткого фола Педро
00:39
6
Ловчев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство после ничьей в очном матче
00:15
3
Мостовой сказал, почему «Спартак» потерял очки с «Ростовом»
Вчера, 23:54
8
Семак объяснил, почему самый дорогой игрок «Зенита» пропустил матч с «Краснодаром»
Вчера, 23:37
8
Стало известно, во сколько ЦСКА обойдется увольнение Челестини
Вчера, 23:28
4
Мусаев резко ответил на вопрос о двух российских футболистах в составе «Краснодара»
Вчера, 23:16
7
Семин высказался об удалении Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 22:55
8
Соболев ответил на вопрос о своей пантомиме с «Краснодаром»
Вчера, 22:47
11
Губерниев жестко прошелся по Соболеву из-за его поступка с «Краснодаром»
Вчера, 22:42
13
Семак назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Краснодаром»
Вчера, 22:33
20
ФотоСоболев ударил по ноге игрока «Краснодара» и передразнил его после падения
Вчера, 22:26
35
Мусаев оценил ничью «Краснодара» с «Зенитом»
Вчера, 22:20
2
Реакция фанатов «Зенита» на ничью с «Краснодаром»
Вчера, 22:06
9
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
Вчера, 21:56
10
Мусаев не пожал руку Аршавину и Радимову после матча с «Зенитом»
Вчера, 21:42
38
Карасев объяснил, почему удалил Педро
Вчера, 21:41
16
Федотов оценил удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 21:37
15
Обзор матча «Зенит» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:31
1
  • Читайте нас: 