Лапочкин оценил удаление Педро

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин оценил решение арбитра Сергея Карасева удалить вингера «Зенита» Педро в матче 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Удаление было излишне сурово. Для красной карточки не было никаких оснований – кроме высокого контакта. Тут ключевое что? Что удалили за серьезное нарушение правил игры – за применение чрезмерной силы. Никто из игроков в этом эпизоде не играет в мяч, две ноги на весу.

Вступление в единоборство опасное со стороны Педро, но нога согнута – это говорит, что нет чрезмерной силы. Ноги на весу, поэтому не может быть продавливания», – сказал Лапочкин.