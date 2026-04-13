Булыкин раскритиковал футболиста «Зенита»: «Не должен себя так вести»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил поведение Александра Соболева в концовке матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

В добавленное время Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника гостей Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.

Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.

«Удивил меня Соболев, который не забил. Видел его момент с Аугусто в концовке. Он мог и красную получить за такое безрассудное поведение.

Ну а потом он прыгал на одной ноге. Так не должен вести себя игрок «Зенита», – считает Булыкин.