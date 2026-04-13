  • Булыкин раскритиковал футболиста «Зенита»: «Не должен себя так вести»

Булыкин раскритиковал футболиста «Зенита»: «Не должен себя так вести»

Сегодня, 01:36
13

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил поведение Александра Соболева в концовке матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

  • В добавленное время Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника гостей Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.
  • Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.
  • Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.

«Удивил меня Соболев, который не забил. Видел его момент с Аугусто в концовке. Он мог и красную получить за такое безрассудное поведение.

Ну а потом он прыгал на одной ноге. Так не должен вести себя игрок «Зенита», – считает Булыкин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Булыкин Дмитрий Соболев Александр
Комментарии (13)
Niklas80
1776043792
Не от большого ума.
Бумбраш
1776044006
Именно так и ведут себя игрочишки зинки, нырки,маски,клоунада
subbotaspartak
1776051114
Так не должен вести себя игрок, ну разве что он из «Зенита»....
Kosi4ek
1776053604
Зенит это цирк, а Соболев главный клоун)))
Belyiccat
1776054360
Саня дурачек.
Volrad777
1776057150
Соболев вообще редкостный олень он даже дзюбу затмил недоумок
nik55
1776059840
как же газ на них действует
Foxitkuban
1776060324
Теперь его точно возьмут на "Матч" экспертом, по окончании карьеры. Там клоунов любят.
За что бан ?
1776062928
Ляяяя , сколько лицемерной свиноты ! Быстро забыли , как за сашеньку своего , глотки свои тут рвали на ветках .
FWSPM
1776063618
хромая утка как и весь гаспрем
