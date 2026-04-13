Батракова может подписать клуб экс-тренера «Зенита»

«Порту» рассматривает возможность купить у «Локомотива» летом полузащитника Алексея Батракова.

Условием для перехода россиянина будет продажа португальским клубом хавбека Родригу Моры. «Порту» намерен заработать на продаже 18‑летнего игрока, и в качестве его потенциальной замены может выступить Батраков.

У Моры в контракте есть опция выкупа за 70 миллионов евро, к игроку проявляют интерес в том числе и клубы из Саудовской Аравии. Вырученные средства «Порту» собирается потратить на усиление состава, включая покупку левого защитника, нападающего, центрального полузащитника, вингера и плеймейкера.

В мае прошлого года «Порту» интересовался полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Нынешним президентом португальского клуба является экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш‑Боаш.