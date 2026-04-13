  • В «Локомотиве» назвали сумму для продажи Батракова «Зениту»

В «Локомотиве» назвали сумму для продажи Батракова «Зениту»

13 апреля, 11:52
6

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, за какую сумму красно-зеленые готовы продать полузащитника Алексея Батракова в «Зенит».

– Продажа Батракова в российский клуб невозможна?

– Да.

– А если завтра придет «Зенит» и предложит 30 миллионов евро?

– Если только 130 миллионов. 30 – мало.

– А если серьезно?

– Я вполне серьезно.

– 130 миллионов евро – заоблачная сумма.

– Почему же? Тем более лимит на легионеров могут поменять.

– Таких трансферов за всю историю футбола всего-то несколько.

– В России же такого не было?

– Не было.

– Значит, надо что-то сделать.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.

Еще по теме:
В «Локомотиве» сказали, что будет, если Воробьев уйдет к конкурентам
Галактионов двумя словами описал игру «Локомотива» с «Динамо Мх» 1
Евсеев 7 раз выругался в интервью после «Локо» – в игре с «Балтикой» было 12 8
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Ульянов Дмитрий Батраков Алексей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1776071003
))) Нет уж..) В ПСЖ , так в ПСЖ. За чирик.)
Ответить
Император Бомжей
1776071025
Да фиг с ним)) Там в Марокко гол года был, бомбардир выставит?))) если будете искать, чувак из Магреба положил рабоной
Ответить
Интерес
1776071027
ПОнятно, почему "Локо" сдаёт позиции, как и ЦСКА, впрочем. Вторая серия знаменитого фильма Анджея Вайды "Всё на продажу".И из тройки вылетят.
Ответить
ziborock
1776071867
Футбольные клубы к сожалению из спортивных превратились в торговые лавочки!
Ответить
FFR
1776078094
Такая корова нужна самому...
Ответить
FWSPM
1776081938
опять опустили помойных
Ответить
Главные новости
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом
22:45
2
«Реал» впервые в истории вышел на матч ЛЧ без испанцев
22:31
3
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»
21:51
10
Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»
21:11
3
В РПЛ выявили команду без яиц
20:31
13
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
16
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
8
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
8
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
20
Все новости
Все новости
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
21:23
2
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина
21:03
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю
20:53
2
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
16
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Дзюбе пожелали вернуться в «Спартак»
20:05
3
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
8
Легенда ММА готов подраться с Дзюбой
19:45
6
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
8
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
20
Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого
19:05
6
Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА
18:29
10
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
18:09
12
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
17:48
5
Радимов не согласен с удалением Педро с «Краснодаром»: «Не нравятся чемпионства «Зенита» – так и скажите»
17:37
7
Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА
17:11
3
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»
17:05
26
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин
17:01
16
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ
16:41
3
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
16:32
47
В «Спартаке» высказались о потенциальном назначении Моуринью
16:13
2
Новая информация о состоянии Акинфеева
15:58
2
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15:54
9
Быстров назвал игрока «Зенита» циркачом
15:49
2
В клубе ФНЛ высказались о приглашении Соболева
15:28
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
14:55
Спрогнозированы участники матча за Суперкубок России-2026
14:43
4
РПЛ уйдет на почти месячную паузу в сентябре-октябре
14:19
6
Все новости
