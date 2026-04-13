В «Локомотиве» назвали сумму для продажи Батракова «Зениту»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, за какую сумму красно-зеленые готовы продать полузащитника Алексея Батракова в «Зенит».
– Продажа Батракова в российский клуб невозможна?
– Да.
– А если завтра придет «Зенит» и предложит 30 миллионов евро?
– Если только 130 миллионов. 30 – мало.
– А если серьезно?
– Я вполне серьезно.
– 130 миллионов евро – заоблачная сумма.
– Почему же? Тем более лимит на легионеров могут поменять.
– Таких трансферов за всю историю футбола всего-то несколько.
– В России же такого не было?
– Не было.
– Значит, надо что-то сделать.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
