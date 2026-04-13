В «Локомотиве» назвали сумму для продажи Батракова «Зениту»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, за какую сумму красно-зеленые готовы продать полузащитника Алексея Батракова в «Зенит».

– Продажа Батракова в российский клуб невозможна?

– Да.

– А если завтра придет «Зенит» и предложит 30 миллионов евро?

– Если только 130 миллионов. 30 – мало.

– А если серьезно?

– Я вполне серьезно.

– 130 миллионов евро – заоблачная сумма.

– Почему же? Тем более лимит на легионеров могут поменять.

– Таких трансферов за всю историю футбола всего-то несколько.

– В России же такого не было?

– Не было.

– Значит, надо что-то сделать.