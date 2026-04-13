Ловчев оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство после ничьей в очном матче

Сегодня, 00:15
3

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев дал комментарии по итогам игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

– Я и сейчас могу сказать то, что сказал перед матчем. «Зенит» пока не играет в силу своих футболистов. Но у него еще есть резерв, чтобы улучшить игру.

А у «Краснодара» добротная команда, которая выстроена, но у них не так много запасных игроков, которые бы усилили игру команды, например.

При этом по большому счету мы и думали, что будет ничья.

– Что думаете по удалению Педро?

– Удаление совершенно нормальное. Педро поставил прямую ногу… Это обычная история. За такое удаляют, в принципе.

Кстати, перед этим судья как раз подошел к Семаку и сказал: «Не мешайте мне работать, дайте я спокойно доведу игру». Но видно было, что это совершенно нормальный разговор.

– Ничья как итог идет на пользу чемпионату в целом? Сохранилась интрига.

– У нас вообще очень интересный чемпионат. Да, один тур мы не отходим от ВАР – во всех матчах обсуждаем только его. Затем у нас идет тур, когда все лидеры проигрывают. Сейчас у нас тур, где сплошные ничьи!

Смотреть чемпионат по большому счету интересно. Конечно, я вижу недочеты в обороне, или еще где‑то. Но смотреть интересно!

Эти команды разыграют чемпионство. Они лидируют всe время. Но повторюсь, «Зенит» пока в силу своих игроков не играет. И у него значительно больше потенциала, чтобы забрать золото на дистанции.

  • «Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.
  • «Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (3)
Volrad777
Volrad777
Ловчев лучше бы оценил свои шансы на достойную старость а не клоунаду диванного эксперта
алдан2014
1776057558
Шансы всё те же ,что и были. Зачем задавать вопрос ,на который все знают ответ. Профнепригодность полнейшая. С ностальгией вспоминаю советскую футбольную прессу. Зачитывали " футбол -хоккей" ,до дыр
