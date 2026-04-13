Круговой назвал возможную причину проблем ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил результаты команды этой весной.

– В чем ЦСКА стал хуже этой весной?

– Не могу назвать причины, почему нам тяжело этой весной. Вроде делаем, что должны, создаем моменты, но мяч не идет в ворота. Я думаю, что слишком много обсуждений и разговоров вокруг нашего клуба. Может быть, это влияет.

– Много разговоров – это про отставку Челестини или слова о возможной борьбе за чемпионство?

– И то, и другое. На меня на эти разговоры не давят, потому что я практически не читаю СМИ.