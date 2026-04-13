Круговой назвал возможную причину проблем ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил результаты команды этой весной.
– В чем ЦСКА стал хуже этой весной?
– Не могу назвать причины, почему нам тяжело этой весной. Вроде делаем, что должны, создаем моменты, но мяч не идет в ворота. Я думаю, что слишком много обсуждений и разговоров вокруг нашего клуба. Может быть, это влияет.
– Много разговоров – это про отставку Челестини или слова о возможной борьбе за чемпионство?
– И то, и другое. На меня на эти разговоры не давят, потому что я практически не читаю СМИ.
- ЦСКА после 24-го тура занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками.
- В 2026 году команда во всех турнирах одержала 4 победы при 5 поражениях.
Источник: «Спорт-Экспресс»