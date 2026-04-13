Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Круговой назвал возможную причину проблем ЦСКА

13 апреля, 11:19
6

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил результаты команды этой весной.

– В чем ЦСКА стал хуже этой весной?

– Не могу назвать причины, почему нам тяжело этой весной. Вроде делаем, что должны, создаем моменты, но мяч не идет в ворота. Я думаю, что слишком много обсуждений и разговоров вокруг нашего клуба. Может быть, это влияет.

– Много разговоров – это про отставку Челестини или слова о возможной борьбе за чемпионство?

– И то, и другое. На меня на эти разговоры не давят, потому что я практически не читаю СМИ.

  • ЦСКА после 24-го тура занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками.
  • В 2026 году команда во всех турнирах одержала 4 победы при 5 поражениях.

Еще по теме:
Челестини – после проигрыша «Сочи»: «Я не принимаю слова «стыд» и «позор» 5
ЦСКА не стал увольнять Челестини по пяти причинам 9
Стало известно, во сколько ЦСКА обойдется увольнение Челестини 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776068937
Играете каждый сам за себя.Даже если и в команде, то с прицелом на свой имидж.И пытаетесь играть в позиционку, не имея ни дриблёров, ни опыта подобной игры.Всё медленно, с перепасами,а когда ускоряетесь, то все недостатки индивидуальных качеств вылазят наружу.
Ответить
boris63
1776069922
Игры как не было, так и нет и совести у игроков нет и самолюбия,как и у тренера.
Ответить
Цугундeр
1776070574
)) Колобок повесился.) А где, Кружище, бравые рапорта о небывало дружной команде?
Ответить
Cleaner
1776072026
Какие моменты вы создаете? Ходите по полю, как клячи вареные! У тебя, Круговой, килограмм ДЕСЯТЬ лишнего веса, с таким не побегаешь. И остальные игроки не лучше. Тренерский штаб РАСПУСТИЛ команду, не гоняет на тренировках, отсюда и унылая игра и проигрыш командам с ПОСЛЕДНЕГО(!) места. ПОЗОРИЩЕ, а не ЦСКА сейчас...(((((((((((((((((((((
Ответить
Strig
1776074383
когда мойзеса встречают как героя - то тут диагноза ставить не надо...
Ответить
Главные новости
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом
22:45
2
«Реал» впервые в истории вышел на матч ЛЧ без испанцев
22:31
3
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»
21:51
10
Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»
21:11
3
В РПЛ выявили команду без яиц
20:31
13
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
16
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
8
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
8
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
20
Все новости
Все новости
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
21:23
2
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина
21:03
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю
20:53
2
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
16
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Дзюбе пожелали вернуться в «Спартак»
20:05
3
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
8
Легенда ММА готов подраться с Дзюбой
19:45
6
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
8
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
20
Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого
19:05
6
Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА
18:29
10
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
18:09
12
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
17:48
5
Радимов не согласен с удалением Педро с «Краснодаром»: «Не нравятся чемпионства «Зенита» – так и скажите»
17:37
7
Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА
17:11
3
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»
17:05
26
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин
17:01
16
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ
16:41
3
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
16:32
47
В «Спартаке» высказались о потенциальном назначении Моуринью
16:13
2
Новая информация о состоянии Акинфеева
15:58
2
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15:54
9
Быстров назвал игрока «Зенита» циркачом
15:49
2
В клубе ФНЛ высказались о приглашении Соболева
15:28
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
14:55
Спрогнозированы участники матча за Суперкубок России-2026
14:43
4
РПЛ уйдет на почти месячную паузу в сентябре-октябре
14:19
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 