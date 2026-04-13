Дивеев сделал заявление после матча «Зенит» – «Краснодар»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями от домашней игры с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

«Что ж, сегодня боевая ничья. Горжусь парнями. Все бились, создавали моменты, самоотдача – топ.

Но могли и должны были забирать победу. Впереди шесть финалов, возьмeм своe!

Спасибо всем 48 тысячам [болельщиков], что после матча на Кубок пришли и гнали нас вперeд все 90 минут», – написал Дивеев в своeм телеграм-канале.