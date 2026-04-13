Кордоба оценил ничью с «Зенитом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о гостевом матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

– Знали, что будет тяжелая игра, еще когда ехали в Санкт‑Петербург. Самое главное – удалось добиться результата, который оцениваю как положительный. Хотя, конечно, могло быть и лучше.

– За счет чего во втором тайме «Краснодар» перехватил инициативу?

– Мы начали играть так, как умеем – в свой футбол. До перерыва этого не делали. В перерыве тренер сделал поправки, что действительно пошло нам на пользу.

– Забитый Оласой мяч придал уверенности?

– На этой стадии чемпионата, безусловно, радуемся за любого игрока, забивающего гол. В этот вечер таким стал Оласа. Знаем, что у него хороший удар, который получилось реализовать в этой игре. Лукас этого заслуживает – он тренирует удары каждый день.

– Вы стали автором голевой передачи. Откидывали мяч назад именно под удар Оласе или ждали, что он вернет мяч вам в район вратарской площади?

– Все знают, что у меня есть способность опустить мяч. Поэтому все игроки, которые находятся позади меня, понимают, что должны приближаться ко мне.