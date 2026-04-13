Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кордоба оценил ничью с «Зенитом»

Сегодня, 13:24
6

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о гостевом матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

– Знали, что будет тяжелая игра, еще когда ехали в Санкт‑Петербург. Самое главное – удалось добиться результата, который оцениваю как положительный. Хотя, конечно, могло быть и лучше.

– За счет чего во втором тайме «Краснодар» перехватил инициативу?

– Мы начали играть так, как умеем – в свой футбол. До перерыва этого не делали. В перерыве тренер сделал поправки, что действительно пошло нам на пользу.

– Забитый Оласой мяч придал уверенности?

– На этой стадии чемпионата, безусловно, радуемся за любого игрока, забивающего гол. В этот вечер таким стал Оласа. Знаем, что у него хороший удар, который получилось реализовать в этой игре. Лукас этого заслуживает – он тренирует удары каждый день.

– Вы стали автором голевой передачи. Откидывали мяч назад именно под удар Оласе или ждали, что он вернет мяч вам в район вратарской площади?

– Все знают, что у меня есть способность опустить мяч. Поэтому все игроки, которые находятся позади меня, понимают, что должны приближаться ко мне.

  • У «Зенита» отличился Вендел на 27-й минуте, у «Краснодара» – Лукас Оласа на 69-й.
  • «Быки» лидируют в РПЛ с 53 очками после 24 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.

Еще по теме:
«Зенит» обжалует удаление Педро 1
Бывший судья Николаев прокомментировал удаление Педро 4
Сперцян включил удар от Педро в топ-3 самых болезненных за карьеру 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кордоба Джон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776076594
"ТРи источника, три составляющие..", но гола , а не марксизма : невмешательство обороны, зрячая удобная скидка и точный хлёсткий удар.НЕт-четыре , в отличие от матча с "Балтикой" судебная власть не решилась на скандал.А ситуация была весьма схожа!
Ответить
Главные новости
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
22:16
5
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
21:18
6
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
19:49
14
Все новости
Все новости
Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны
22:45
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»
22:29
Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»
21:40
1
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»
20:35
1
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
«Спартак» готов продать российского футболиста
19:41
16
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам
19:29
6
РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте
19:21
9
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:21
Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»
18:53
13
Раскрыта позиция «Порту» по трансферу Батракова
18:46
5
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
18:38
1
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
6
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
16
«Локомотив» близок к продлению контракта с летним новичком
17:17
1
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
18
Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова
16:50
9
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
14
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
12
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
3
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
20
Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»
15:42
4
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
5
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Пономарев нашел позитив в турнирном положении ЦСКА
14:29
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 