Адамов заявил, что удаление Педро шокировало «Зенит»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов подвел итоги домашнего матча 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

– Думаю, если брать первый тайм, то мы полностью владели преимуществом, но потом силы закончились. Во втором тайме тоже контролировали до удаления, после него стало тяжело. Последние минуты смотрелись лучше соперника. После удаления были немножко в шоке. Главное было – не пропустить.

– Пропущенный гол можно объяснить потерей концентрации?

– До этого все моменты на 100% отыгрывали. Там был отскок, момент не разбирали. Так случилось.

– Насколько для команды спокойно быть в роли догоняющего?

– Конечно, неспокойно. Хотелось выиграть и выйти на первое место.

– Согласны с удалением?

– Трудно сказать. Издалека видел.