Игрок «Ростова» сказал, есть ли у футболистов уверенность в будущем клуба

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов высказался о финансовом положении клуба.
– Как воспринимаешь новости вокруг финансового положения клуба?
– В принципе, все всегда знают, что в «Ростове» иногда бывают небольшие проблемы. Нормально, руководство приходит, помогает нам словом и делом. Уверенность в будущем есть, никакой плачевной ситуации в плане финансов, в плане турнирной таблицы, никто из ребят не видит.
- В апреле с «Ростова» сняли трансферный бан, наложенный из-за долга по одном из трансферов.
- Команда занимает 10-е место в РПЛ с 26 очками после 24 туров.
Источник: «Матч ТВ»