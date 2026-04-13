Челестини – после проигрыша «Сочи»: «Я не принимаю слова «стыд» и «позор»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на домашее поражение от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Эта команда отдает всю себя полностью. Я не принимаю слова «стыд» и «позор». Да, я грущу за ребят, потому что вижу, как они работают на тренировках. Вы понятия не имеете, что у нас происходит, а я знаю. Когда в группе людей что-то происходит, растрачивается много энергии. Сегодня нам не хватило», – сказал Челестини.