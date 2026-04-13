Аршавин прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

Сегодня, 00:50
11

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о результате матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Паритет сохранен, ничейная игра, «Зенит» был лучше в первом тайме, «Краснодар» – во втором.

Плюс еще удаление сыграло за «Краснодар», гонка продолжается», – заявил Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1776031012
Зпрф грязные позорники
Ответить
Бумбраш
1776044675
Не хватило низов в центре тяжести
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776050479
Зенит был лучшим в первом тайме, быки, судья и большинство на поле были сильнее во втором. Гыгыгы
Ответить
Kollljan
1776052355
Надо уже сейчас поздравить Краснодар с чемпионством.
Ответить
Kosi4ek
1776054104
После первого тайма судья понял что достаточно отработал свой гонорар. Во втором оказалось что без судьи Зенит ничего не может. Ыгыгыг
Ответить
Volrad777
1776056673
Пока зенит в очке Краснодара ну или от Краснодара
Ответить
raritet
1776057876
В общем весь тур ничейный. Никому ничего не нужно. Ну разве что сочинцам.
Ответить
