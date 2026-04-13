Аршавин прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о результате матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

«Паритет сохранен, ничейная игра, «Зенит» был лучше в первом тайме, «Краснодар» – во втором.

Плюс еще удаление сыграло за «Краснодар», гонка продолжается», – заявил Аршавин.