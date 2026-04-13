Аршавин прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о результате матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
- Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.
- Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.
- На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.
- «Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.
- «Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.
«Паритет сохранен, ничейная игра, «Зенит» был лучше в первом тайме, «Краснодар» – во втором.
Плюс еще удаление сыграло за «Краснодар», гонка продолжается», – заявил Аршавин.
Источник: «Матч ТВ»