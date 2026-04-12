  • Мостовой сказал, почему «Спартак» потерял очки с «Ростовом»

Мостовой сказал, почему «Спартак» потерял очки с «Ростовом»

Вчера, 23:54
8

Александр Мостовой объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Ростов» в 24-м туре чемпионата России.

  • Итог матча – ничья 1:1.
  • На гол Романа Зобнина ростовчане ответили реализованным пенальти Мохаммада Мохеби.
  • Красно-белые набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий матч – 19 апреля против «Ахмата».

– Чего не хватило «Спартаку» для победы?

– Я понимал, что так может быть, и даже предсказывал: либо 1:2, либо 1:1. Всe-таки три дня назад был тяжелейший матч – во всех смыслах: и физически, и психологически, и ментально – против «Зенита».

Поэтому это не первый случай, когда команды после таких игр через два-три дня выходят и либо играют вничью, либо проигрывают. Это не только у нас, в Европе тоже часто так происходит.

У «Спартака» как раз произошeл этот эмоциональный выплеск после «Зенита», и физическое состояние сказалось. Не хватало «физики». Если первые 20-25 минут ещe как-то держались, то потом было видно, что команда немного подсела. Поэтому, думаю, именно этого и не хватило.

– Что думаете об эпизоде с пенальти?

– По пенальти вопрос не стопроцентный. Мы только с нескольких ракурсов, когда показали повторы, увидели какой-то контакт.

Первое ощущение было, что там вообще ничего не было. Потом остановили, показали – вроде по ноге попал. Здесь момент спорный. В динамике не было видно нарушения.

Я, например, когда работал с ВАР, видел, что такие эпизоды смотрят с разных сторон и могут показать тот ракурс, где контакт есть. А в игре это не всегда очевидно. Пенальти, скорее, не было.

Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1776036694
Показать картинку можно как угодно,это чётко показали в трансляции,на примере стопкадра. Согласен с Мостовым,и в том что ростовчане были не то ,что свежее,они просто перебегали спартачей почти везде . Я ещё удивился как команда летит. Совершено забыв ,что всего три как игра с Зенитом была
Ответить
subbotaspartak
1776050939
Был шанс зацепиться, как бы не пришлось отцепиться...
Ответить
crf57
1776051001
МОСТОВОЙ вообще недоумок никому не нужный! Хватит оправдывать Спартак, вечно это нытьё начинается. РОСТОВ был сильнее и должен был выиграть у слабой команды,которая только и делает что меняет постоянно тренеров. А пенальти не причем. Хватит ныть!!!
Ответить
R_a_i_n
1776059039
Матч не смотрел. Реально физически сдохли что ли??
Ответить
За что бан ?
1776060868
Опять газпром у них виноват .
Ответить
SLADE2019
1776062676
Лучше бы на эту игру силы оставили. Кому этот кубок нынче нужен? Игра спартаковская была близкой к позорной. Хорошо, что одно очко увезли.
Ответить
FWSPM
1776062987
опять придумали пенальти в ворота Спартака
Ответить
