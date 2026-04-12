Мостовой сказал, почему «Спартак» потерял очки с «Ростовом»

Александр Мостовой объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Ростов» в 24-м туре чемпионата России.

Итог матча – ничья 1:1.

На гол Романа Зобнина ростовчане ответили реализованным пенальти Мохаммада Мохеби.

Красно-белые набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий матч – 19 апреля против «Ахмата».

– Чего не хватило «Спартаку» для победы?

– Я понимал, что так может быть, и даже предсказывал: либо 1:2, либо 1:1. Всe-таки три дня назад был тяжелейший матч – во всех смыслах: и физически, и психологически, и ментально – против «Зенита».

Поэтому это не первый случай, когда команды после таких игр через два-три дня выходят и либо играют вничью, либо проигрывают. Это не только у нас, в Европе тоже часто так происходит.

У «Спартака» как раз произошeл этот эмоциональный выплеск после «Зенита», и физическое состояние сказалось. Не хватало «физики». Если первые 20-25 минут ещe как-то держались, то потом было видно, что команда немного подсела. Поэтому, думаю, именно этого и не хватило.

– Что думаете об эпизоде с пенальти?

– По пенальти вопрос не стопроцентный. Мы только с нескольких ракурсов, когда показали повторы, увидели какой-то контакт.

Первое ощущение было, что там вообще ничего не было. Потом остановили, показали – вроде по ноге попал. Здесь момент спорный. В динамике не было видно нарушения.

Я, например, когда работал с ВАР, видел, что такие эпизоды смотрят с разных сторон и могут показать тот ракурс, где контакт есть. А в игре это не всегда очевидно. Пенальти, скорее, не было.