Легионер «Спартака» принял решение об уходе

Сегодня, 12:52
18

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда уйдет из команды этим летом.

Игрок отказался продлевать контракт с красно-белыми и уже начал искать новые варианты для продолжения карьеры.

За его уход «Спартак» ничего не получит, поскольку Бонгонда покинет команду на правах свободного агента по окончании срока контракта.

Сейчас игроком сборной ДР Конго интересуются в «Севилье», «Вулверхэмптоне» и «Трабзонспоре». Самым выгодным для игрока будет переход в турецкий клуб. Он готов дать Бонгонда оклад больше, чем в «Спартаке», – около 2 миллионов евро за сезон.

  • 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 6 матчей за клуб.
  • «Спартак» может получить некоторую сумму за футболиста от ФИФА при его участии в предстоящем чемпионате мира-2026.

Еще по теме:
Ловчев назвал проблемные позиции «Спартака» 4
Зобнин отреагировал на слова Аршавина, исключившего «Спартак» из топ-клубов 12
Комментарий Зобнина после 300-го матча за «Спартак» 2
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Севилья Трабзонспор Вулверхэмптон Бонгонда Тео
BoevStas1
1776074511
Опять бесплатно цирк !!!игрок сборной,едет на чм ,а мы опять бесплатно его…
Ответить
Krasnodar 123
1776074703
Эти Бандонги так Лукоил разорят- думаю почему топливо дорожает- вот вам и причина!!!
Ответить
САДЫЧОК
1776076254
Средний футболист.
Ответить
За что бан ?
1776076294
лыцарь дать по тапкам меркует ,стало быть .
Ответить
anatolich72
1776077387
Оряд не заметит потери бойца.
Ответить
ySS
1776077997
Хороший игрок, которому не дали почувствовать себя основным, тренеры и травмы. За сборную регулярно забивает и поедет на мир. Спартак не заметит потери.
Ответить
Интерес
1776078848
Так и не состоялся, как ни пытался.
Ответить
алдан2014
1776080939
Как то не смог он себя проявить .данные хорошие. Может не в то время попал. Удачи во всяком случае
Ответить
FWSPM
1776082330
после чм варианты будут точно.
Ответить
alefreddy
1776094524
освободиться платежка
Ответить
Главные новости
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
22:16
5
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
21:18
6
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
19:49
14
Все новости
Все новости
Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны
22:45
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»
22:29
Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»
21:40
1
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»
20:35
1
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
«Спартак» готов продать российского футболиста
19:41
16
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам
19:29
6
РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте
19:21
9
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:21
Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»
18:53
13
Раскрыта позиция «Порту» по трансферу Батракова
18:46
5
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
18:38
1
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
6
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
16
«Локомотив» близок к продлению контракта с летним новичком
17:17
1
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
18
Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова
16:50
9
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
14
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
12
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
3
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
20
Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»
15:42
4
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
5
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Пономарев нашел позитив в турнирном положении ЦСКА
14:29
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
