Легионер «Спартака» принял решение об уходе

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда уйдет из команды этим летом.
Игрок отказался продлевать контракт с красно-белыми и уже начал искать новые варианты для продолжения карьеры.
За его уход «Спартак» ничего не получит, поскольку Бонгонда покинет команду на правах свободного агента по окончании срока контракта.
Сейчас игроком сборной ДР Конго интересуются в «Севилье», «Вулверхэмптоне» и «Трабзонспоре». Самым выгодным для игрока будет переход в турецкий клуб. Он готов дать Бонгонда оклад больше, чем в «Спартаке», – около 2 миллионов евро за сезон.
- 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 6 матчей за клуб.
- «Спартак» может получить некоторую сумму за футболиста от ФИФА при его участии в предстоящем чемпионате мира-2026.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»