Легионер «Спартака» принял решение об уходе

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда уйдет из команды этим летом.

Игрок отказался продлевать контракт с красно-белыми и уже начал искать новые варианты для продолжения карьеры.

За его уход «Спартак» ничего не получит, поскольку Бонгонда покинет команду на правах свободного агента по окончании срока контракта.

Сейчас игроком сборной ДР Конго интересуются в «Севилье», «Вулверхэмптоне» и «Трабзонспоре». Самым выгодным для игрока будет переход в турецкий клуб. Он готов дать Бонгонда оклад больше, чем в «Спартаке», – около 2 миллионов евро за сезон.