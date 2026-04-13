  • Боярский усомнился в психическом здоровье Соболева после его выходки

Боярский усомнился в психическом здоровье Соболева после его выходки

13 апреля, 11:06
16

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский оценил поведение Александра Соболева в концовке матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

  • В добавленное время Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника гостей Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.
  • Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.
  • Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.

«А Соболев вообще здоровый человек? Кривляется, корчит рожи постоянно. Его в больничке бы проверить или в цирк клоуном не смешным», – написал Боярский.

Еще по теме:
Булыкин раскритиковал футболиста «Зенита»: «Не должен себя так вести» 13
Соболев ответил на вопрос о своей пантомиме с «Краснодаром» 11
Губерниев жестко прошелся по Соболеву из-за его поступка с «Краснодаром» 13
Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1776068187
...вчера комментаторы меня прибили фразой - "На поле сегодня два суперфорварда РПЛ - Кордоба и Соболев!"...
Ответить
Константин-Шапкин-google
1776068390
Я было подумал что Боярский тот, что сам кривлялся всю жизнь. Или тот, что сидя на стуле безумные правила устанавливает кому как общаться в интернете. Оказывается не тот и не другой. А соболь в другой раз поднимет ногу и отольёт на угловой флаг. Кто-то сомневается?
Ответить
Strige
1776068872
Там не здоровье, там умственная отсталость, он остался на уровне ученика 3-го класса...
Ответить
Интерес
1776069078
Вот если бы Михаил Боярский выразил сомнение-тогда да...А так, клоун показал отличный эпизод шоу в цыганском бродячем цирке батюшки Миллера.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1776069271
Его место в Зоопарке ,там он будет своим
Ответить
Правдоруб100
1776069587
Когда впервые несколько лет назад увидел Соболева, то невольно сказал, что он на бандюгана похож. А теперь добавлю, что он ещё и тупой... Нехороший человек, если говорить мягко....
Ответить
plm
1776070954
С психикой у него очень запущенно . Его бы в психушке проверить
Ответить
Cleaner
1776072220
Кто то еще СОМНЕВАЛСЯ, что Соболев слабоумный?!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Strig
1776074259
соболев? без сомнения по нему плачет некая контора
Ответить
FWSPM
1776080723
сослать в сочи этого каналью!
Ответить
Главные новости
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом
22:45
2
«Реал» впервые в истории вышел на матч ЛЧ без испанцев
22:31
3
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»
21:51
10
Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»
21:11
3
В РПЛ выявили команду без яиц
20:31
13
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
16
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
8
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
8
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
20
Все новости
Все новости
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
21:23
2
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина
21:03
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю
20:53
2
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
16
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Дзюбе пожелали вернуться в «Спартак»
20:05
3
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
8
Легенда ММА готов подраться с Дзюбой
19:45
6
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
8
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
20
Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого
19:05
6
Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА
18:29
10
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
18:09
12
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
17:48
5
Радимов не согласен с удалением Педро с «Краснодаром»: «Не нравятся чемпионства «Зенита» – так и скажите»
17:37
7
Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА
17:11
3
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»
17:05
26
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин
17:01
16
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ
16:41
3
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
16:32
47
В «Спартаке» высказались о потенциальном назначении Моуринью
16:13
2
Новая информация о состоянии Акинфеева
15:58
2
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15:54
9
Быстров назвал игрока «Зенита» циркачом
15:49
2
В клубе ФНЛ высказались о приглашении Соболева
15:28
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
14:55
Спрогнозированы участники матча за Суперкубок России-2026
14:43
4
РПЛ уйдет на почти месячную паузу в сентябре-октябре
14:19
6
Все новости
