Боярский усомнился в психическом здоровье Соболева после его выходки

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский оценил поведение Александра Соболева в концовке матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

В добавленное время Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника гостей Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.

Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.

«А Соболев вообще здоровый человек? Кривляется, корчит рожи постоянно. Его в больничке бы проверить или в цирк клоуном не смешным», – написал Боярский.