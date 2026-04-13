Ловчев назвал проблемные позиции «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что проблемными позициями в команде являются голкипер и линия защиты.

«Пока о каких-то изменениях в игре «Спартака» с приходом нового тренера говорить особенно нечего. Он и игроки только притираются друг к другу. Но после того, как они получили пять мячей от «Динамо», я увидел, что команда стала построже играть в обороне. А это «Спартаку» как раз и нужно, потому что главная проблема – оборона и вратарь. Надо увидеть это и кого-то взять.

Я хорошую оборону видел, только когда пришел Видич. Он великий игрок, сам тогда расставил всех защитников и научил их. «Спартаку» надо укрепить оборону. Потому что каждый стандарт – это полгола в ворота «Спартака».

А в нападении собраны довольно-таки приличные игроки. Сейчас выиграли у «Зенита» [в Кубке России], и то, что до этого выиграли два матча (в чемпионате страны), это хорошо. Стало полегче, потому что если бы проиграли, то на этого тренера многие сразу бы окрысились.

А ведь великий тренер Бесков сказал: «Мне нужно полгода, чтобы создать команду». Дайте человеку поработать, а потом увидите, хороший он тренер или нет», – сказал Ловчев.