Ловчев назвал проблемные позиции «Спартака»

Сегодня, 10:23
9

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что проблемными позициями в команде являются голкипер и линия защиты.

«Пока о каких-то изменениях в игре «Спартака» с приходом нового тренера говорить особенно нечего. Он и игроки только притираются друг к другу. Но после того, как они получили пять мячей от «Динамо», я увидел, что команда стала построже играть в обороне. А это «Спартаку» как раз и нужно, потому что главная проблема – оборона и вратарь. Надо увидеть это и кого-то взять.

Я хорошую оборону видел, только когда пришел Видич. Он великий игрок, сам тогда расставил всех защитников и научил их. «Спартаку» надо укрепить оборону. Потому что каждый стандарт – это полгола в ворота «Спартака».

А в нападении собраны довольно-таки приличные игроки. Сейчас выиграли у «Зенита» [в Кубке России], и то, что до этого выиграли два матча (в чемпионате страны), это хорошо. Стало полегче, потому что если бы проиграли, то на этого тренера многие сразу бы окрысились.

А ведь великий тренер Бесков сказал: «Мне нужно полгода, чтобы создать команду». Дайте человеку поработать, а потом увидите, хороший он тренер или нет», – сказал Ловчев.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (10)
SLADE2019
1776066805
Правильно было сказать, что оборона и голкипер самые проблемные позиции. Остальные просто проблемные.
R_a_i_n
1776067734
Главная проблема это отсутствие атакующего игрока по типу Промеса и забивного напа по типу Веллитона или Адриано.
Константин-Шапкин-google
1776068829
Последние матчи вратарь кстати тащил и был не плох. А вот номер 4 ж.опа как минимум
Интерес
1776070791
Здравый комментарий.
ySS
1776077598
Главнвя проблема в головах имеющихся. Можно и нужно решать, Солари и Джику, просто, ужас.
andr45
1776077889
Воистину «Impedit ira animum, ne possit cernere verum» (Гнев не позволяет разуму познать правду) А правда в следующем. Возьмем пресловутый матч с «Динамо», в котором «Спартак» пропустил пять мячей. Как известно, этот матч состоялся 5 марта, а 2 марта должен был состояться матч с «Сочи» с местной командой. Из-за воздушной тревоги команды провели несколько часов на стадионе, но матч перенесли на следующий день — на 3 марта. В итоге спартаковцы вернулись в Москву 4 марта. Любой здравомыслящий человек, но не ЛОВЧЕВ и продажные щелкоперы со злобными дилетантами, называющие себя експертами, , может представить, в каком физическом состоянии были футболисты «Спартака» по сравнению с «Динамо», которые отдыхали четыре дня. По поводу пресловутых «стандартных положений») Напомню, что 7 мячей стартаковцы пропустили с пенальти. Но Ловчеву, у которого серое вещество отсутствует, а присутствует только злость и зависть, сего не понять)
alefreddy
1776110622
и нап нужен некому забивать
Главные новости
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
22:16
4
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
21:18
6
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
19:49
14
Все новости
Все новости
Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны
22:45
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»
22:29
Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»
21:40
1
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»
20:35
1
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
«Спартак» готов продать российского футболиста
19:41
16
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам
19:29
6
РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте
19:21
9
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:21
Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»
18:53
13
Раскрыта позиция «Порту» по трансферу Батракова
18:46
5
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
18:38
1
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
6
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
16
«Локомотив» близок к продлению контракта с летним новичком
17:17
1
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
18
Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова
16:50
9
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
14
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
12
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
3
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
20
Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»
15:42
4
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
5
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Пономарев нашел позитив в турнирном положении ЦСКА
14:29
7
Все новости
