  • Газзаев раскритиковал Челестини: «Поставил свои интересы выше командных»

Газзаев раскритиковал Челестини: «Поставил свои интересы выше командных»

13 апреля, 11:43
8

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев критически высказался о решении Фабио Челестини, который сейчас возглавляет команды.

«Зимой я, если помните, спокойно оценивал работу главного тренера ЦСКА, понимая, что все решится весной. И лишь заметил, что с таким составом армейцам по плечу побороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за титул. Правда, только в том случае, если они быстро сыграются без Дивеева.

Этого обмена защитника на Лусиано я изначально не до конца понял. Сразу же предположил, что «Зенит» выиграет от сделки больше... И что мы получили на выходе? Одного лидера ЦСКА отдал конкуренту. А другого Челестини на какое-то время отстранил от основы. Имею в виду Мойзеса. Зачем?! Это же один из ключевых твоих игроков! Почему ты так и не нашел с ним общего языка? Чего ты этим в итоге добился?

Сейчас Мойзеса вернули в основу, выпустили на 15 минут... Я этого, опять же, не понял. Что он мог показать за такой короткий отрезок?

Предполагаю, что вся эта ситуация ударила по атмосфере внутри коллектива. Челестини, похоже, просто поставил свои интересы выше командных! Вот что самое печальное.

Постойте! Если ты так уверен в своей правоте, где результаты? Как ЦСКА может проигрывать четыре из шести матчей в РПЛ весной?!

Чем ЦСКА занимался зимой? Ведь для чего нужны сборы? Чтобы твоя команда 12 весенних туров пролетела на одном дыхании? В этом и заключается работа тренерского штаба. А что мы видим? Всего шесть очков в шести турах... Печально!» – сказал Газзаев.

  • 19 марта Мойзеса отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0), где бразилец был удален.
  • Комментатор Константин Генич рассказывал: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».
  • 1 апреля сообщалось, что игрок извинился перед Челестини и вернулся в основной состав.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий Челестини Фабио
Комментарии (8)
Цугундeр
1776070323
)) Неугомонный Тузик по прежнему считает будку своей..)
Интерес
1776070566
Странно, что даже признанные специалисты не видели опасности подготовки длинной зимней паузой без участия российских специалистов.Это фетишизация западных чемпионатов и специалистов.У нас очень трудный чемпионат, со множеством нюансов, непонятных чужакам.Без вклада своих-никак.Впервые за два десятка лет вместо привычного проседания команды в конце года ещё и весенний провал.Точнее-в дополнение.Так логичные симпатии превращаются в привычные гонения.Никто сейчас разбираться с причинами не будет, да и не захочет, понимая свой начальственный пролёт.А толку-то,если на Челестини поставят крест? Уже и забыли,что осенью команда отказалась от тошнотворного футбола Лысого Беглеца, и только долдонят о его "багаже", забыв про свой осенний восторг.А ведь и сам швейцарец осенью предостерегал,опасаясь проблем.
