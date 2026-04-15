Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА

Проспартаковский блогер Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, прокомментировал возможное назначение Андрея Талалаева в ЦСКА.

«Инсайдеры в полный рост вещают о возможном приходе Талалаева в ЦСКА. Это просто праздник!

Сразу драка на тренировке с Мойзесом, потом с Игорем Акинфеевым, потом заставит недорослей Глебова и Кисляка читать Макиавелли. А как вишенка на торте Талалаев *** [нанесет удар] Кириллу Брейдо или Роману Бабаеву», – написал Меркин в своем телеграм-канале.