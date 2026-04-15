  • Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»

Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»

Глава судейского корпуса РФС Милорад Мажич дал оценку эпизоду с удалением зенитовца Педро в игре 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

  • Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.
  • Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.
  • Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.
  • Матч судила бригада Сергея Карасева.
  • Ранее он работал на ЧМ и Евро. Также в активе Карасева матч за Суперкубок УЕФА летом 2021 года, в котором играли «Челси» и «Вильярреал».

«Очень сложный момент. Честно, когда смотрел его из ВАР-центра и слушал коммуникацию, Сергей (Карасeв) сказал, что ничего не видел и не понимает, кто кому попал по ноге и как произошeл этот контакт. Когда Сергей Иванов начал обсуждать эпизод, сразу был максимально сфокусирован, и ВАР тоже сосредоточился именно на этом контакте.

Когда ВАР начал разбирать момент, акцент был только на последнем контакте – он действительно очень жeсткий. По моим ощущениям, в тот момент сказал, что, возможно, это правильное решение. Но уже после игры спокойно пересмотрел эпизод. На экспертной панели вчера тоже была большая дискуссия. Сначала один‑два человека говорили, что это прямая красная карточка, но по ходу обсуждения пришли к другим выводам.

Главный критерий – Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошeл в опасное действие. Сначала нога была прямая, но в конце немного сгибалась. Сперцян, в свою очередь, хотел сыграть в мяч, заходил сбоку, делал сильный замах, но в мяч не попал – это важный момент.

Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, – это Педро. При этом момент действительно очень сложный. Сперцян не сыграл в мяч и своим движением добавил силы контакту.

В итоге наше решение на экспертной панели было непростым и не было единогласным, оно принято большинством голосов – это штрафной удар и желтая карточка Педро. Основной критерий – характер его действия. Если бы Сперцян очевидно сыграл в мяч, трактовка могла бы быть иной.

Решение ЭСК – желтая карточка и штрафной удар», – сказал Мажич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Педро Мажич Милорад
ЯНикПоменял
1776271431
Армяшка так дал по ноге Педро, что чуть не сломал её.
Император 1
1776271908
Сперцян тот ещё симулянт
Дубина
1776272994
А теперь представьте ели бы на место цыгана поставить спартача как бы тут пели 3 клона во главе с идиотом семенычем что вся верхушка спартаковская ффсе купленно позор и т д)) Что скажете??
BarStep
1776276914
«Решение ЭСК – желтая карточка Сперцяну и штрафной удар в пользу Зенита», – вот так должен был сказать Мажич А то развел тут «ромашку»: то нога была здесь, потом она оказалась там; сначала думалось так, потом посмотрел и уже думал не так… Гы Твою дивизию, ты начальник или хрен собачий?! Гы-гы
rash1959
1776278278
Кто то понял эту шелуху? А вот при чём тут про панель? Так бы и сказал, тёлок хотели.
