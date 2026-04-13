ЦСКА не стал увольнять Челестини по пяти причинам

Фабио Челестини не грозит отставка с поста главного тренера ЦСКА до конца сезона-2025/26.

Руководство армейцев не стало увольнять швейцарского специалиста прямо сейчас по пяти причинам:

отсутствие готовой долгосрочной замены; контролируемая ситуация внутри команды; сохранение спортивного принципа – Мойзеса вернули в состав, несмотря на конфликт с Челестини; финансовый аспект; поддержка со стороны игроков.

Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича. Сейчас команда идет на пятом месте в РПЛ. После зимней паузы армейцы проиграли 5 из 9 матчей.