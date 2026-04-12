  • Стало известно, во сколько ЦСКА обойдется увольнение Челестини

Стало известно, во сколько ЦСКА обойдется увольнение Челестини

Вчера, 23:28
4

ЦСКА вряд ли уволит главного тренера Фабио Челестини до завершения сезона-2025/26.

В случае досрочной отставки швейцарскому специалисту полагается неустойка в размере более 2 миллионов евро.

При таком сценарии Челестини получит всю сумму до конца контракта.

Летом сумма компенсации тренеру будет зависеть от итогового места ЦСКА в таблице РПЛ: шестая-седьмая строчка – 300 тысяч евро, пятая – 600 тысяч евро, и так далее.

  • Челестини прошлым летом возглавил армейцев вместо Марко Николича.
  • Сейчас команда идет в чемпионате пятой.
  • После зимней паузы ЦСКА проиграл 5 из 9 матчей.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (4)
Томик
1776026078
Недавно на руках же носили... А что случилось?
boris63
1776041258
За такую игру надо штрафовать, это надо прописывать в контракте, когда заключаешь соглашения. Сейчас вспоминаешь как руководил Лёха Березуцкий и не понимаешь зачем его отстранили, результат лучше был.
bratskij
1776052674
Да этот упырь спецом всё делает, чтоб раньше выгнали.
RusPlan
1776060493
А может руководство сливает игры, чтоб меньше отступных заплатить? Другого объяснения проигрышу Сочам я не вижу, хотя игру не смотрел.
18+
