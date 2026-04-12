Стало известно, во сколько ЦСКА обойдется увольнение Челестини

ЦСКА вряд ли уволит главного тренера Фабио Челестини до завершения сезона-2025/26.
В случае досрочной отставки швейцарскому специалисту полагается неустойка в размере более 2 миллионов евро.
При таком сценарии Челестини получит всю сумму до конца контракта.
Летом сумма компенсации тренеру будет зависеть от итогового места ЦСКА в таблице РПЛ: шестая-седьмая строчка – 300 тысяч евро, пятая – 600 тысяч евро, и так далее.
- Челестини прошлым летом возглавил армейцев вместо Марко Николича.
- Сейчас команда идет в чемпионате пятой.
- После зимней паузы ЦСКА проиграл 5 из 9 матчей.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова