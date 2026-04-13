Комментарий Зобнина после 300-го матча за «Спартак»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин поделился эмоциями после 300-го матча за команду.

В 24-м туре РПЛ красно-белые сыграли в гостях вничью с «Ростовом» (1:1).

– Что‑то невероятное. Будучи маленьким мальчиком, родившимся в Иркутске, никогда не мог подумать, что проведу 300 матчей за «Спартак».

– Помните свой первый матч?

– В Лиге Европы. Вышел в основе, хорошо сыграл. Рад, что забил сегодня, но нужно было побеждать. Приятно, что провел 300 матчей.