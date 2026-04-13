Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, каким будет новый лимит на легионеров в РПЛ

Сегодня, 12:19
10

С сезона-2026/27 клубы лиги смогут выпускать на поле 7 иностранцев, а в заявке иметь 12 иностранных футболистов.

Приказ министра спорта России Михаила Дегтярева об этом будет опубликован в ближайшее время.

Дальнейшее ужесточение лимита планируется по формуле: «11+6» на сезон-2027/28 и «10+5» – на 2028/29. Каждый год будет подписываться необходимый приказ.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1776072686
лучше бы запретили гражданство РФ всем, кто недавно с пальмы слез, выдавать, а выдавать только играющим за сборную России, нечего манипулировать правилами футбола для одной избранной команды - зпрф...
Ответить
sochi-2013
1776072857
Прям жестоко!
Ответить
...уефан
1776073485
...пропорционально этой схеме будет падать качество отечественных игроков, но цена трансферов, величина их зарплат, с отчислениями агентам, будут стремиться вверх...
Ответить
Foxitkuban
1776074417
Планомерное убийство отечественного футбола, но, как всегда, под видом благих целей.
Ответить
Strig
1776074597
в своё время при гонке за результатами упустили подрастающее поколение и ввели несусветные правила... и чемпионат страны превратился в шоу бизнеса ничего не похожего на спорт... впрочем как и во всём мире... хотя некоторые сборные играют качественно в отличие от карпинтим
Ответить
Snek
1776075084
Агенты потирают ручки, бабки-бабки-бабки :))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 