Стало известно, каким будет новый лимит на легионеров в РПЛ

С сезона-2026/27 клубы лиги смогут выпускать на поле 7 иностранцев, а в заявке иметь 12 иностранных футболистов.

Приказ министра спорта России Михаила Дегтярева об этом будет опубликован в ближайшее время.

Дальнейшее ужесточение лимита планируется по формуле: «11+6» на сезон-2027/28 и «10+5» – на 2028/29. Каждый год будет подписываться необходимый приказ.