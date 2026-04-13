Стало известно, каким будет новый лимит на легионеров в РПЛ

С сезона-2026/27 клубы лиги смогут выпускать на поле 7 иностранцев, а в заявке иметь 12 иностранных футболистов.
Приказ министра спорта России Михаила Дегтярева об этом будет опубликован в ближайшее время.
Дальнейшее ужесточение лимита планируется по формуле: «11+6» на сезон-2027/28 и «10+5» – на 2028/29. Каждый год будет подписываться необходимый приказ.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.