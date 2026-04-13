Реакция Мостового на ничью «Зенита» с «Краснодаром»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

«Мои ожидания от игры оправдались на сто процентов. Я думал, что будет либо победа «Зенита» 2:1, либо ничья 1:1. Случилось всe, что я прогнозировал. Если отталкиваться от хода игры, то скажу, что «Зенит» был ближе к победе.

Расклад перед матчем был в соотношении 55/45 в пользу петербуржцев. Они вели игру, но случился великолепный удар Оласы. Адамову перекрыл обзор защитник, у него не было шансов среагировать. У «Краснодара» в начале игры почти не было моментов, но этот гол всe перевернул.

Лучшим игроком матча назову Вендела. Сложно выделить кого-то ещe», – заявил Мостовой.