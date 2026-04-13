В «Локомотиве» оценили стоимость Воробьева

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов оценил стоимость нападающего клуба Дмитрия Воробьева.

– «Локомотив» занимается вопросом продления контракта Воробьева?

– Переговоры ведутся, протекают в рабочем режиме.

– Правда, что Воробьев интересен «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА?

– Знаю, что такие слухи ходят. Но конкретики пока что нет.

– Сколько стоит Воробьев?

– Много.

– Больше 10 миллионов евро?

– По моим оценкам, да.