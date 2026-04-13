В «Локомотиве» оценили стоимость Воробьева

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов оценил стоимость нападающего клуба Дмитрия Воробьева.
– «Локомотив» занимается вопросом продления контракта Воробьева?
– Переговоры ведутся, протекают в рабочем режиме.
– Правда, что Воробьев интересен «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА?
– Знаю, что такие слухи ходят. Но конкретики пока что нет.
– Сколько стоит Воробьев?
– Много.
– Больше 10 миллионов евро?
– По моим оценкам, да.
- 28-летний Воробьев в этом сезоне провел за «Локомотив» 28 матчей, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.
