  • Сперцян включил удар от Педро в топ-3 самых болезненных за карьеру

Сперцян включил удар от Педро в топ-3 самых болезненных за карьеру

13 апреля, 11:30
3

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о столкновении с вингером «Зенита» Педро в гостевом матче 24-го тура РПЛ, который завершился вничью 1:1.

– Ты сказал, что ничего не помнишь после столкновения с Педро.

– Ну это один из самых болезненных ударов, который я получал за свою карьеру. В топ-3 точно войдeт. Сразу после столкновения было шоковое состояние, очень сильный удар.

  • На 78‑й минуте вингер «Зенита» Педро получил красную карточку от главного судьии Сергея Карасева после видеопросмотра за фол на капитане «быков» Эдуарде Сперцяне.
  • У «Зенита» отличился Вендел на 27-й минуте, у «Краснодара» – Лукас Оласа на 69-й.
  • «Быки» лидируют в РПЛ с 53 очками после 24 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Сперцян Эдуард Педро Карасев Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1776069639
Ара жалко тебя до слёз. всей стране свою вавку показал
Ответить
Цугундeр
1776070128
))) П.з.дишь, как Лавров с Мишустиным..))))
Ответить
За что бан ?
1776070235
Ничего не помнит , но рейтинг составил . )))
Ответить
