Сперцян включил удар от Педро в топ-3 самых болезненных за карьеру

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о столкновении с вингером «Зенита» Педро в гостевом матче 24-го тура РПЛ, который завершился вничью 1:1.
– Ты сказал, что ничего не помнишь после столкновения с Педро.
– Ну это один из самых болезненных ударов, который я получал за свою карьеру. В топ-3 точно войдeт. Сразу после столкновения было шоковое состояние, очень сильный удар.
- На 78‑й минуте вингер «Зенита» Педро получил красную карточку от главного судьии Сергея Карасева после видеопросмотра за фол на капитане «быков» Эдуарде Сперцяне.
- У «Зенита» отличился Вендел на 27-й минуте, у «Краснодара» – Лукас Оласа на 69-й.
- «Быки» лидируют в РПЛ с 53 очками после 24 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.
