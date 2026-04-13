Российский вратарь может перейти в португальский клуб

«Брага» и «Антальяспор» заинтересованы в голкипере «Сочи» Александре Дeгтеве.
Скауты португальского клуба давно следят за выступлениями россиянина, поэтому в ближайшее время готовы провести переговоры с агентом игрока.
Помимо «Антальяспора», у которого сохраняется трансферный бан от УЕФА, голкипером интересуются другие турецкие клубы. Дeгтев, в свою очередь, не хочет проводить следующий сезон в Первой лиге.
Дегтeв – воспитанник «Зенита». В июле 2023-го футболист перешeл в «Сочи» на правах свободного агента.
- Текущее соглашение голкипера с клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
- 20-летний вратарь в этом сезоне провел за «Сочи» 14 матчей, пропустил 33 гола, сыграл на ноль в 2 встречах.
- Также на счету Дегтева 5 встреч за молодежную сборную России, из которых 3 он провел на ноль, а в сумме пропустил 4 мяча.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 12 очками после 24 туров.
