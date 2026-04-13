Российский вратарь может перейти в португальский клуб

Сегодня, 13:59
2

«Брага» и «Антальяспор» заинтересованы в голкипере «Сочи» Александре Дeгтеве.

Скауты португальского клуба давно следят за выступлениями россиянина, поэтому в ближайшее время готовы провести переговоры с агентом игрока.

Помимо «Антальяспора», у которого сохраняется трансферный бан от УЕФА, голкипером интересуются другие турецкие клубы. Дeгтев, в свою очередь, не хочет проводить следующий сезон в Первой лиге.

Дегтeв – воспитанник «Зенита». В июле 2023-го футболист перешeл в «Сочи» на правах свободного агента.

  • Текущее соглашение голкипера с клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
  • 20-летний вратарь в этом сезоне провел за «Сочи» 14 матчей, пропустил 33 гола, сыграл на ноль в 2 встречах.
  • Также на счету Дегтева 5 встреч за молодежную сборную России, из которых 3 он провел на ноль, а в сумме пропустил 4 мяча.
  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 12 очками после 24 туров.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Сочи Брага Антальяспор Дегтев Александр
Комментарии (2)
Интерес
1776078809
После победы над ЦСКА даже в "Реал" могут сосватать.На страницах "популярных изданий"...
Ответить
...уефан
1776079851
...вчера неплох был, и даже более того...
Ответить
