Российский вратарь может перейти в португальский клуб

«Брага» и «Антальяспор» заинтересованы в голкипере «Сочи» Александре Дeгтеве.

Скауты португальского клуба давно следят за выступлениями россиянина, поэтому в ближайшее время готовы провести переговоры с агентом игрока.

Помимо «Антальяспора», у которого сохраняется трансферный бан от УЕФА, голкипером интересуются другие турецкие клубы. Дeгтев, в свою очередь, не хочет проводить следующий сезон в Первой лиге.

Дегтeв – воспитанник «Зенита». В июле 2023-го футболист перешeл в «Сочи» на правах свободного агента.