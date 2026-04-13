Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»

Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»

Сегодня, 14:47
8

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о работе в «Спартаке» и Артеме Дзюбе.

– Кто из российских футболистов за годы вашей карьеры впечатлил вас больше всего, и кого бы вы могли позвать в «Астон Виллу»?

– Дзюба был фантастическим игроком, и я многому научился в «Спартаке».

  • Дзюба выступал за «Спартак» в 2006–2015 годах (с перерывами на аренды).
  • Эмери возглавлял команду с июля по ноябрь 2012 года.
  • После разгромного поражения от «Динамо» (1:5) в дерби Дзюба произнeс фразу «пусть говорит наш тренеришка», ставшую одной из самых известных цитат в российском футболе.
  • Эмери после ухода из «Спартака» тренировал «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал», а с осени 2022-го работает в «Астон Вилле».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Акрон Астон Вилла Спартак Дзюба Артем Эмери Унаи
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1776082006
вот это поворот)))а Эмери неплох))
Ответить
TOMSON
1776082343
Я все пытаюсь вспомнить где у Эмери не получилось, кроме Спартака… И что-то на ум ничего не приходит.
Ответить
алдан2014
1776082552
Годы всё расставили на свои места. Артём ляпнул сгоряча ,по глупости,юный был. А Эмери красава,ни разу плохим словом про Дзюбу. Уважуха.
Ответить
Дубина
1776084551
А соболя и дурана?
Ответить
NewLife
1776089917
Тренеришка вспомнил игрочишку)
Ответить
Интерес
1776090176
Опыт Эмери(и не только его) показывает, что площадка РПЛ для воспитания разнообразных кадров вполне существует.Только её ценить перестали и полагаются на гениев извне.
Ответить
alefreddy
1776094335
тренеришка сарказмом описал игрока
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 