Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о работе в «Спартаке» и Артеме Дзюбе.
– Кто из российских футболистов за годы вашей карьеры впечатлил вас больше всего, и кого бы вы могли позвать в «Астон Виллу»?
– Дзюба был фантастическим игроком, и я многому научился в «Спартаке».
- Дзюба выступал за «Спартак» в 2006–2015 годах (с перерывами на аренды).
- Эмери возглавлял команду с июля по ноябрь 2012 года.
- После разгромного поражения от «Динамо» (1:5) в дерби Дзюба произнeс фразу «пусть говорит наш тренеришка», ставшую одной из самых известных цитат в российском футболе.
- Эмери после ухода из «Спартака» тренировал «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал», а с осени 2022-го работает в «Астон Вилле».
Источник: Sport24