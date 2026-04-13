В РПЛ утвердили новый лимит на легионеров

Сегодня, 14:20
37

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Как и сообщалось ранее, со следующего сезона клубы лиги смогут включить в свою заявку не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

Сейчас для команд из чемпионата России действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».

«Приказ Минспорта по новому лимиту на сезон‑2026/27 опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад. Все клубы РПЛ имели возможность подготовиться.

У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско‑юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Россия. Премьер-лига
Назарян
Назарян
ПРФ все равно, сделают гражданство игрокам бразилам вот и все !
Fibercore
Fibercore
Для развития детско-юношеских школ в регионах, для начала надо законодательно запретить выделять из региональных и городсктх бюджетов на финансирование клубов. Сразу появятся от 600 млн.руб. Второе, с каждого конктракта игрока из ДЮСШШ, 10% отчисоять этой самой ДЮСШ, и 1% лично тренерам, заметивших и развивших игрока. Третье, обязать клубы РПЛ ставить в основной состав на каждый матч СВОЕГО воспитанника до 18 лет, а не перекупленного у другого клуба или ДЮСШ, с игровым временем не менее 60 мин./матч. Четвёртое, в середине каждого круга чемпионата, выделить по туру и обязать команды РПЛ играть только россиянами и стран СНГ.
Константин-Шапкин-google
1776085481
А кто министр, Вы забыли?
anatolich72
anatolich72
Футбол это индустрия к сожалению не наша, наша была хоккей но и хоккейную индустрию наши чиновники успешно просрали
Дубина
Дубина
Газпром накупит десятка два новых машин смерти дуранов и сделает им гражданство РФ! ЗПРФ!! У них кроме цыганей и нет ни кого...
Semenycch
Semenycch
Долбадоны!
DOCTOR PENALTY
DOCTOR PENALTY
Зениту надо поторопиться, иначе 100-летие придётся снова переносить.)
Дубина
Дубина
Бедный зенит как так то? Минус цыган)))
Garrincha58
Garrincha58
Уровень нашего футбола ещё упадёт на порядок и доведут его за несколько лет до цугундера
Давид59
Давид59
Смотрю я лигу чемпионов и не понимаю, почему МанСити, ПСЖ, Реал и Барса не хотят, как сказал Дегтярёв "усиливать отечественную школу футбола". По-моему им надо срочно перенимать наш опыт. А если серьёзно, то повторяю в сотый раз. Болельщик ходит смотреть на классных футболистов, а не на беготню по полю с правильными паспортными данными.
