В РПЛ утвердили новый лимит на легионеров

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Как и сообщалось ранее, со следующего сезона клубы лиги смогут включить в свою заявку не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

Сейчас для команд из чемпионата России действует лимит «13+8». За несколько лет его планируют изменить на «10+5».

«Приказ Минспорта по новому лимиту на сезон‑2026/27 опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад. Все клубы РПЛ имели возможность подготовиться.

У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско‑юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.