Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, дал комментарий по итогам домашней встречи с «Краснодаром».

Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

– Игра была важная, но не самая. Самая важная будет, когда будет определяться первое и второе место.

Понятно, что мы играли дома, хотели победить. Делали все для этого. Но есть внешние факторы, которые чуть-чуть мешают.

Но ничего, мы двигаемся дальше. Не бросим, будем идти до конца.

– В конце матча Соболев активно показывал, что игрок «Краснодара» симулировал травму.

– Вопрос к судейству лучше давайте к Мажичу. Он будет разбирать по телевизору. Там вам расскажет все о моментах, потому что если мы будем говорить, то сами понимаете...