Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»

Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»

Сегодня, 15:54
20

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, дал комментарий по итогам домашней встречи с «Краснодаром».

– Игра была важная, но не самая. Самая важная будет, когда будет определяться первое и второе место.

Понятно, что мы играли дома, хотели победить. Делали все для этого. Но есть внешние факторы, которые чуть-чуть мешают.

Но ничего, мы двигаемся дальше. Не бросим, будем идти до конца.

– В конце матча Соболев активно показывал, что игрок «Краснодара» симулировал травму.

– Вопрос к судейству лучше давайте к Мажичу. Он будет разбирать по телевизору. Там вам расскажет все о моментах, потому что если мы будем говорить, то сами понимаете...

Еще по теме:
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром» 1
Реакция Орлова на удаление Педро 12
Кордоба оценил ничью с «Зенитом» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Константин-Шапкин-google
1776085732
Внешний фактор, чтобы выиграть не хватает денег. Газпрём в убыток впал.
Ответить
Дубина
1776085856
Помойка! Позор! Цыгане!!!! ЗПРФ...
Ответить
...уефан
1776086507
...а по-моему, мешает отсутствие, этих самых "внешних факторов", кое у кого...
Ответить
bset
1776087497
Судьи на лапу брать перестали? Этот фактор помешал?
Ответить
NewLife
1776089642
Салат Оливье не блещет умом, по-моему)
Ответить
Garrincha58
1776090951
Плохому танцору всегда что то между .... мешает так и этот постоянно ищет виноватых на стороне, а не задумывался, если ума хватает,почему команда третий год не играет и кто её тренирует
Ответить
erybov1965
1776092663
«Но есть внешние факторы, которые чуть-чуть мешают». Наверное, магнитные бури или тайные силы, о которых говорить нельзя.
Ответить
R_a_i_n
1776092792
Вот для таких матчей и брали Дуранов и Джонов. Которые на классе должны приносить результат. Но Дуран соревнуется с вратарями по намотанному километражу.
Ответить
ySS
1776097930
Даже за громадные премиальные бразилки не захотели "рвать и метать", даже в одном матче, но это теперь называют внешними причинами...
Ответить
FWSPM
1776101034
плохому танцору вечно что то мешает
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 