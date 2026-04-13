Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»

Владимир Кузьмичев, агент главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева, высказался о поведении и потенциале своего клиента.
- Евсеев 7 раз выругался матом в интервью после ничьей с «Локомотивом» (1:1).
- После предыдущего матча с «Балтикой» тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.
- Тогда КДК РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.
– После игры с «Локомотивом» я общался с Вадимом Валентиновичем, но тогда еще не знал, что было в его флеш-интервью. Мы обсуждали только игру команды.
– Вы наверняка пересмотрели его слова после игры. Удивила его реакция?
– Вадим Валентинович – эмоциональный человек, он живет футболом и отдается игре полностью.
В матче с «Локомотивом» его команда была близка к победе, но в итоге ее упустила.
Его эмоции мне понятны, хотя, конечно, нужно себя контролировать и сдерживать.
– Он сделал это вновь сразу после штрафа.
– Да, наверняка, он держал в уме, что не стоит повторяться, но эмоции взяли верх. Не думаю, что он сделал это намеренно. Ничего криминального в его поведении я не вижу.
– Многие после интервью Евсеева начали сравнивать его с Жозе Моуринью. Видите что-то схожее с португальцем?
– Считаю, что Евсеев намного лучше Моуринью. Вопрос ближайшего времени, когда его талант и профессионализм будут признаны.
Вадим Валентинович – квалифицированный тренер, яркий, неординарный человек. Думаю, в нашем футболе не хватает таких личностей.