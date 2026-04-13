Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»

Сегодня, 15:42
4

Владимир Кузьмичев, агент главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева, высказался о поведении и потенциале своего клиента.

  • Евсеев 7 раз выругался матом в интервью после ничьей с «Локомотивом» (1:1).
  • После предыдущего матча с «Балтикой» тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.
  • Тогда КДК РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.

– После игры с «Локомотивом» я общался с Вадимом Валентиновичем, но тогда еще не знал, что было в его флеш-интервью. Мы обсуждали только игру команды.

– Вы наверняка пересмотрели его слова после игры. Удивила его реакция?

– Вадим Валентинович – эмоциональный человек, он живет футболом и отдается игре полностью.

В матче с «Локомотивом» его команда была близка к победе, но в итоге ее упустила.

Его эмоции мне понятны, хотя, конечно, нужно себя контролировать и сдерживать.

– Он сделал это вновь сразу после штрафа.

– Да, наверняка, он держал в уме, что не стоит повторяться, но эмоции взяли верх. Не думаю, что он сделал это намеренно. Ничего криминального в его поведении я не вижу.

– Многие после интервью Евсеева начали сравнивать его с Жозе Моуринью. Видите что-то схожее с португальцем?

– Считаю, что Евсеев намного лучше Моуринью. Вопрос ближайшего времени, когда его талант и профессионализм будут признаны.

Вадим Валентинович – квалифицированный тренер, яркий, неординарный человек. Думаю, в нашем футболе не хватает таких личностей.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бенфика Динамо Мх Моуринью Жозе Евсеев Вадим
Комментарии (4)
Константин-Шапкин-google
1776085954
Вадим Валентинович ещё играя в сборной на весь Мир кричал в камеру ..й вам! Это же какой талант нужно иметь чтобы так сохраниться!
DOCTOR PENALTY
1776088992
Ну как можно сравнивать Вадима с Моуриньо? Вадим достойно работал в Лучшей Лиге Мира - Жозе нет. Вадим легко запрыгивает на стол в раздевалке - Жозе нет. Вадим технично может останавливать мяч жопой - Жозе нет. Ну и наконец его нетленка на весь мир "Х** вам!" При таком раскладе Жозе однозначно отдыхает. ))
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
