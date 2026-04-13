Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»

Владимир Кузьмичев, агент главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева, высказался о поведении и потенциале своего клиента.

Евсеев 7 раз выругался матом в интервью после ничьей с «Локомотивом» (1:1).

После предыдущего матча с «Балтикой» тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.

Тогда КДК РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.

– После игры с «Локомотивом» я общался с Вадимом Валентиновичем, но тогда еще не знал, что было в его флеш-интервью. Мы обсуждали только игру команды.

– Вы наверняка пересмотрели его слова после игры. Удивила его реакция?

– Вадим Валентинович – эмоциональный человек, он живет футболом и отдается игре полностью.

В матче с «Локомотивом» его команда была близка к победе, но в итоге ее упустила.

Его эмоции мне понятны, хотя, конечно, нужно себя контролировать и сдерживать.

– Он сделал это вновь сразу после штрафа.

– Да, наверняка, он держал в уме, что не стоит повторяться, но эмоции взяли верх. Не думаю, что он сделал это намеренно. Ничего криминального в его поведении я не вижу.

– Многие после интервью Евсеева начали сравнивать его с Жозе Моуринью. Видите что-то схожее с португальцем?

– Считаю, что Евсеев намного лучше Моуринью. Вопрос ближайшего времени, когда его талант и профессионализм будут признаны.

Вадим Валентинович – квалифицированный тренер, яркий, неординарный человек. Думаю, в нашем футболе не хватает таких личностей.