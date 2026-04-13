  • Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»

Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»

Сегодня, 16:16
3

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о весеннем кризисе ЦСКА.

В воскресенье армейцы на своем поле проиграли «Сочи» (0:1) с последнего места РПЛ.

«В ЦСКА что‑то происходит внутри. Неслучайно же сначала все было спокойно, и человек, которого они отстраняли (Мойзес) у них был лидером сначала. Вся эта нервозность говорит сама за себя.

Мы видели подобные вещи и в «Спартаке». Здесь то же самое. То грузят пять мячей и играют красиво, а тут с «Сочи» ничего не смогли сделать. Причем им забили в самом начале игры.

Мы переоцениваем тренера ЦСКА Челестини. Мы видели подобное и со Станковичем, когда он выиграл несколько матчей подряд – ну все, «Спартак» чемпион. А нужно ведь полгода и больше, чтобы увидеть, что за команда будет.

И когда мы видим такие перепады и армейцы не могут забить команде, которая находится на последнем месте и почти вылетела… И это играя на своем поле! Может, вот здесь истина и находится!

А не когда у нас говорили, что приехал новый тренер и у него поперло. Проходит месяц – его называют лучшим тренером. Проходит другой – рассуждаем, что так не годится. Но так тоже нельзя относиться к пониманию построения футбольной команды», – сказал Ловчев.

  • Фабио Челестини прошлым летом возглавил армейцев вместо Марко Николича.
  • Сейчас команда идет в чемпионате России пятой.
  • После зимней паузы ЦСКА проиграл 5 из 9 матчей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Ловчев Евгений
Комментарии (3)
Интерес
1776087957
Вчера вся лидирующая группа не преуспела! Некоторые спартачи тут гневно "Балтику" за "поведение Талалаева"(отказываясь признать, что на самом деле, -за троекратное подряд осквернение в разных составах)"наказывали" ничьей.Но вот день прошёл-и не знают что сказать про свои "грехи". Я не хочу давать определение тренеру-Челестини, поскольку в принципе против гастарбайтеров тренерского цеха был всегда, но декларируемый им подход и начало чемпионата вселили надежду.Теперь уже конец двух турниров на носу, поэтому не хотелось бы, чтобы и тут наши "армейские" власти уподобились спартаковским, по аналогии.
NewLife
1776089525
У коней две проблемы: отсутствие Мойзеса и присутствие Баринова)
andr45
1776097388
А вот дикторы и експерты другого мнения) ЧЕРДАНЦЕВ «ЦСКА очень повезло с тренером. Удивительная находка руководителей. Я считаю, что он превосходит все ожидания.» ГРИГОРЯН Челестини — сбалансированный тренер и хороший тактик. Он является хорошим психологом» ГУБЕРНИЕВ «Челестини был тёмной лошадкой, но тем не менее пришёлся ко двору. При нём раскрываются таланты, футболистов он знает» ЧЕРДАНЦЕВ «ЦСКА очень повезло с тренером. Удивительная находка руководителей. Я считаю, что он превосходит все ожидания.» ГРИГОРЯН Челестини — сбалансированный тренер и хороший тактик. Он является хорошим психологом» ГРИШИН «Челестини строит игру так, чтобы она была интересна зрителям: команда прессингует и старается забить как можно больше голов при любом счёте.» И кому же верить?(
