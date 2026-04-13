Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о весеннем кризисе ЦСКА.

В воскресенье армейцы на своем поле проиграли «Сочи» (0:1) с последнего места РПЛ.

«В ЦСКА что‑то происходит внутри. Неслучайно же сначала все было спокойно, и человек, которого они отстраняли (Мойзес) у них был лидером сначала. Вся эта нервозность говорит сама за себя.

Мы видели подобные вещи и в «Спартаке». Здесь то же самое. То грузят пять мячей и играют красиво, а тут с «Сочи» ничего не смогли сделать. Причем им забили в самом начале игры.

Мы переоцениваем тренера ЦСКА Челестини. Мы видели подобное и со Станковичем, когда он выиграл несколько матчей подряд – ну все, «Спартак» чемпион. А нужно ведь полгода и больше, чтобы увидеть, что за команда будет.

И когда мы видим такие перепады и армейцы не могут забить команде, которая находится на последнем месте и почти вылетела… И это играя на своем поле! Может, вот здесь истина и находится!

А не когда у нас говорили, что приехал новый тренер и у него поперло. Проходит месяц – его называют лучшим тренером. Проходит другой – рассуждаем, что так не годится. Но так тоже нельзя относиться к пониманию построения футбольной команды», – сказал Ловчев.