Мостовой сказал, при каком условии женщина-тренер будет успешна в «Унионе»

Александр Мостовой допускает, что Мари-Луиза Эта добьется успеха на посту главного тренера «Униона».

По его словам, для этого 34-летней специалистке нужно заходить в раздевалку только в нижнем белье.

«Это просто смешно, полнейший абсурд, конечно! Просто интересно, кто это все делает? Футбол извращают.

Ну какая женщина в мужском футболе? Сначала я подумал, что это чья-то шутка, но это произошло на самом деле. Уже берут первого встречного, не иначе. Если бы со мной такое случилось, то я бы никогда не смотрел игры этой команды.

От нее будет толк, если она только в нижнем белье будет заходить в раздевалку и таким образом мотивировать своих игроков. А так, чистый хайп и чей-то неудачный эксперимент», – сказал Мостовой.