Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Мостовой сказал, при каком условии женщина-тренер будет успешна в «Унионе»

Мостовой сказал, при каком условии женщина-тренер будет успешна в «Унионе»

Сегодня, 22:23

Александр Мостовой допускает, что Мари-Луиза Эта добьется успеха на посту главного тренера «Униона».

По его словам, для этого 34-летней специалистке нужно заходить в раздевалку только в нижнем белье.

«Это просто смешно, полнейший абсурд, конечно! Просто интересно, кто это все делает? Футбол извращают.

Ну какая женщина в мужском футболе? Сначала я подумал, что это чья-то шутка, но это произошло на самом деле. Уже берут первого встречного, не иначе. Если бы со мной такое случилось, то я бы никогда не смотрел игры этой команды.

От нее будет толк, если она только в нижнем белье будет заходить в раздевалку и таким образом мотивировать своих игроков. А так, чистый хайп и чей-то неудачный эксперимент», – сказал Мостовой.

  • Эта – первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.
  • Сотрудничество с ней рассчитано до конца сезона-2025/26.

Еще по теме:
Источник: «РБ Спорт»
Германия. Бундеслига Унион Эта Мари-Луиза Мостовой Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 