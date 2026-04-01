Форвард сборной Нигерии набрал 30 кг за 3 месяца

Нападающий «Вердера» Виктор Бонифаци, права на которого принадлежат «Байеру», вернулся к тренировкам после травмы
25-летний футболист пропустил более 100 дней из-за проблем с коленом – он не играет с 7 декабря прошлого года.
За более чем три месяца Бонифаци набрал много лишнего веса – Виктор потолстел с 90 до 120 кг. Теперь он выглядит так:
- Бонифаци выигрывал с «Байером» Бундеслигу, а также Кубок и Суперкубок Германии.
- Прошлым летом сорвался его трансфер в «Милан» из-за проваленного медосмотра.
- До этого форварда не отпустили в «Аль-Наср».
- Он провел 13 матчей за сборную Нигерии, оформив 1+1.
Источник: Haberler