Форвард сборной Нигерии набрал 30 кг за 3 месяца

Нападающий «Вердера» Виктор Бонифаци, права на которого принадлежат «Байеру», вернулся к тренировкам после травмы

25-летний футболист пропустил более 100 дней из-за проблем с коленом – он не играет с 7 декабря прошлого года.

За более чем три месяца Бонифаци набрал много лишнего веса – Виктор потолстел с 90 до 120 кг. Теперь он выглядит так: