Бундеслига. «Бавария» унизила «пиратов» (5:0) и побила рекорд 54-летней давности

«Бавария» в 29-м туре чемпионата Германии по футболу крупно обыграла на выезде «Санкт-Паули» (прозвище – «пираты»). Большинство голов мюнхенцы забили во втором тайме.

Теперь у «Баварии» 105 голов в сезоне Бундеслиги. Это рекорд. Мюнхенцы превзошли свое же достижение сезона-1971/72. Тогда у «Баварии» был 101 гол за сезон.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 12-очковым отрывом. «Санкт-Паули» идет в зоне переходных матчей.

У «Баварии» впереди ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Он состоится 15 апреля в Мюнхене.

Германия. Бундеслига. 29 тур
Санкт-Паули - Бавария - 0:5 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Мусиала, 9; 0:2 - Л. Горецка, 53; 0:3 - М. Олисе, 55; 0:4 - Н. Джексон, 66; 0:5 - Р. Геррейру, 89.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Санкт-Паули
Примера. «Барселона» крупно победила в дерби «Эспаньол» (4:1), отрыв от «Реала» увеличился до 9 очков
