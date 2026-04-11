Бундеслига. «Бавария» унизила «пиратов» (5:0) и побила рекорд 54-летней давности

«Бавария» в 29-м туре чемпионата Германии по футболу крупно обыграла на выезде «Санкт-Паули» (прозвище – «пираты»). Большинство голов мюнхенцы забили во втором тайме.

Теперь у «Баварии» 105 голов в сезоне Бундеслиги. Это рекорд. Мюнхенцы превзошли свое же достижение сезона-1971/72. Тогда у «Баварии» был 101 гол за сезон.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 12-очковым отрывом. «Санкт-Паули» идет в зоне переходных матчей.

У «Баварии» впереди ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Он состоится 15 апреля в Мюнхене.