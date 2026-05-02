Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» не справилась с аутсайдером (3:3), у Горецки дубль

«Бавария» в 32-м туре Бундеслиги сыграла дома вничью с «Хайденхаймом». Команды забили на двоих шесть голов.
У «Хайденхайма» дубль оформил Буду Зивзивадзе. У «Баварии» – Леон Горецка.
«Бавария» досрочно стала чемпионом. «Хайденхайм» занимает последнее место.
Впереди у «Баварии» ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Германия. Бундеслига. 32 тур
Бавария - Хайденхайм - 3:3 (1:2)
Голы: 0:1 - Б. Зивзивадзе, 22; 0:2 - Э. Динкчи, 31; 1:2 - Л. Горецка, 44; 2:2 - Л. Горецка, 57; 2:3 - Б. Зивзивадзе, 76; 3:3 - М. Олисе, 90+10.
Источник: «Бомбардир»