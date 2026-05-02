Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» не справилась с аутсайдером (3:3), у Горецки дубль

Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» не справилась с аутсайдером (3:3), у Горецки дубль

2 мая, 18:38
1

«Бавария» в 32-м туре Бундеслиги сыграла дома вничью с «Хайденхаймом». Команды забили на двоих шесть голов.

У «Хайденхайма» дубль оформил Буду Зивзивадзе. У «Баварии» – Леон Горецка.

«Бавария» досрочно стала чемпионом. «Хайденхайм» занимает последнее место.

Впереди у «Баварии» ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Германия. Бундеслига. 32 тур
Бавария - Хайденхайм - 3:3 (1:2)
Голы: 0:1 - Б. Зивзивадзе, 22; 0:2 - Э. Динкчи, 31; 1:2 - Л. Горецка, 44; 2:2 - Л. Горецка, 57; 2:3 - Б. Зивзивадзе, 76; 3:3 - М. Олисе, 90+10.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Только один игрок из топ-5 лиг опережает Винисиуса по числу голов в 2026 году
Мамаев оценил игру Сафонова в полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария» 2
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария» 1
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Бавария Горецка Леон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777737657
РФСПРФ ГРФ в Германии должна придти к власти пророссийская Альтернатива для Германии, только тогда Румменигге и Хёнесс заменят Компани, котрый выглядит как рэпер ⚽
Ответить
Главные новости
«Зениту» предрекли поражение от аутсайдера «Сочи»
10:37
3
Реакция «Локо» на переговоры Галактионова с ЦСКА
10:22
«Краснодар» завтра может оформить чемпионство
09:53
11
«Спартак» нашел форварда в Турции
09:44
3
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
09:36
3
Уход игроков «Спартака» и «Зенита», «Реал» договорился с Моуринью, россияне потопили турецкий клуб и другие новости
00:48
1
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
00:18
13
ФотоЖена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа
Вчера, 23:57
18
Хайкин взял новый трофей с «Буде-Глимт», потащив два пенальти в серии
Вчера, 23:11
3
Инсайдер анонсировал уход ключевого игрока «Зенита»
Вчера, 23:01
7
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург», Кейн пробил мимо ворот с пенальти
Вчера, 21:26
Видео5-кратный чемпион Германии пришел на объявление о завершении карьеры с 12 бургерами
Вчера, 19:59
1
У сына Роналду есть два варианта в Европе
Вчера, 11:45
«Новый Де Брюйне» согласился перейти в «Баварию»
Вчера, 11:14
5
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal после полуфиналов ЛЧ
7 мая
8
ФотоКейн повторил бомбардирский рекорд Левандовского
7 мая
5-кратный чемпион Германии закончил карьеру в 30 лет
7 мая
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
Фото«Бавария» показала домашнюю форму на следующий сезон
4 мая
40-летний Джеко помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу после 3-летнего перерыва
3 мая
1
Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» не справилась с аутсайдером (3:3), у Горецки дубль
2 мая
1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal
1 мая
5
Кейн менее чем за 3 сезона вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Баварии»
29 апреля
1
Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» ушла с 0:3 против «Майнца» (4:3)
25 апреля
15
Первая женщина-тренер в топ-5 лигах Европы стартовала с двух поражений
25 апреля
4
«Бавария» определилась с будущим Нойера
24 апреля
⚡ «Бавария» победила «Штутгарт» и в 35-й раз выиграла Бундеслигу
19 апреля
4
Клопп определился с планами на будущее
19 апреля
1
Глеб – о женщине-тренере в Бундеслиге: «Как она будет заходить в раздевалку – постоянно стучаться?»
19 апреля
2
«Унион» провел 1-й матч Бундеслиги под руководством женщины
18 апреля
3
В «Унионе» назвали позорными комментарии в адрес женщины-тренера
14 апреля
Мостовой сказал, при каком условии женщина-тренер будет успешна в «Унионе»
13 апреля
1
Реакция Тихонова на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
13 апреля
2
Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
14
«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»
12 апреля
2
Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
6
ФотоКлуб Бундеслиги назначил главным тренером женщину
12 апреля
20
Бундеслига. «Бавария» унизила «пиратов» (5:0) и побила рекорд 54-летней давности
11 апреля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 