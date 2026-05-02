Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» не справилась с аутсайдером (3:3), у Горецки дубль

«Бавария» в 32-м туре Бундеслиги сыграла дома вничью с «Хайденхаймом». Команды забили на двоих шесть голов.

У «Хайденхайма» дубль оформил Буду Зивзивадзе. У «Баварии» – Леон Горецка.

«Бавария» досрочно стала чемпионом. «Хайденхайм» занимает последнее место.

Впереди у «Баварии» ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».