Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург», Кейн пробил мимо ворот с пенальти

«Вольфсбург» дома проиграл «Баварии» со счетом 0:1 в матче 33-го тура чемпионата Германии.

Единственный гол забил Майкл Олисе на 56-й минуте.

На 36-й минуте форвард мюнхенцев Гарри Кейн не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. Это первый промах английского форварда с «точки» в Бундеслиге.

«Бавария», ранее досрочно ставшая чемпионом Германии, набрала 86 очков после 33 туров. Беспроигрышная серия мюнхенцев в турнире достигла 14 встреч подряд.

«Вольфсбург» находится в зоне стыковых матчей на 16-м месте. У «волков» 26 очков после 33 игр. Они только по разнице мячей опережают находящийся в таблице строчкой ниже в зоне вылета «Санкт-Паули».