В Бундеслигу может выйти клуб из города с населением 13 тысяч человек

«Эльверсберг» занимает 2-е место во второй Бундеслиге за тур до окончания турнира.

Клуб представляет город Шпизен-Эльферсберг, население которого, по данным на начало 2025 года, составляет чуть больше 13 тысяч человек.

У «Эльверсберга» 59 очков после 33 матчей с разницей мячей +22. Столько же баллов у «Ганновера» и «Падерборна», которые находятся на 3-м и 4-м местах. Они уступают «Эльверсбергу» по разнице мячей. У них она составляет +16 и +12 соответственно.

В последнем туре «Эльверсберг» 17 мая дома сыграет с «Пройссеном», который занимает последнее место во второй Бундеслиге и уже гарантированно вылетит из нее.

Выход в элиту с 1-го места ранее себе обеспечил «Шальке». Команда, которая займет 3-е место, сыграет стыковые матчи с 16-м клубом первой Бундеслиги.