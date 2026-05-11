  • В Бундеслигу может выйти клуб из города с населением 13 тысяч человек

В Бундеслигу может выйти клуб из города с населением 13 тысяч человек

Сегодня, 12:36

«Эльверсберг» занимает 2-е место во второй Бундеслиге за тур до окончания турнира.

Клуб представляет город Шпизен-Эльферсберг, население которого, по данным на начало 2025 года, составляет чуть больше 13 тысяч человек.

У «Эльверсберга» 59 очков после 33 матчей с разницей мячей +22. Столько же баллов у «Ганновера» и «Падерборна», которые находятся на 3-м и 4-м местах. Они уступают «Эльверсбергу» по разнице мячей. У них она составляет +16 и +12 соответственно.

В последнем туре «Эльверсберг» 17 мая дома сыграет с «Пройссеном», который занимает последнее место во второй Бундеслиге и уже гарантированно вылетит из нее.

Выход в элиту с 1-го места ранее себе обеспечил «Шальке». Команда, которая займет 3-е место, сыграет стыковые матчи с 16-м клубом первой Бундеслиги.

  • Домашний стадион «Эльверсберга» «Урсафарм-Арена» вмещает 10 тысяч человек.
  • Клуб большую часть своей истории выступал в региональных лигах, а во второй Бундеслиге проводит только третий сезон.
  • «Эльверсберг» представляет землю Саар, представитель которой в последний раз играл в элите чемпионата Германии в сезоне-1992/93. Это был «Саарбрюккен».
  • Клуб, который на данный момент представлял самый маленький город в первой Бундеслиге, – «Унтерхахинг». Он играл в ней два сезона в 1999–2001 годах. Тогда население Унтерхахинга составляло примерно 20 тысяч человек.

