16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб

«Бавария» проявляет интерес к Торнике Кварацхелии.

Мюнхенский клуб, а также ряд других европейских команд следят за 16-летним братом Хвичи Кварацхелии. В минувшую субботу вингер впервые оказался в заявке основной команды «Динамо» Тбилиси на матч 10-го тура чемпионата Грузии против «Динамо» Батуми (2:2), однако на поле не появился. После этой встречи Кварацхелия отправился в Германию, где у него запланирована встреча с руководством «Баварии».

В среду «ПСЖ», за который выступает его старший брат, сыграет в Мюнхене ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против немецкого клуба.

Торнике уже успел проявить себя на юношеском уровне – он становился лучшим игроком международного турнира в составе сборной Грузии U15.