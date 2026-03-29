Игрока «Баварии» оценили в 250 миллионов

29 марта, 18:08
2

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о стоимости нападащего команды Гарри Кейна.

Нападающий перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» за 100+10 миллионов евро в августе 2023 года.

«Это был определенный риск [потратить на него такую сумму]. Но в последние годы он играл за нас невероятно хорошо. Если рассматривать соотношение цены и качества, я бы сказал, 150 миллионов.

Но вы видите, что Александер Исак из «Ливерпуля» стоил 150 миллионов евро. Если он стоит 150 миллионов, то Гарри стоит 250 миллионов евро», – сказал Хенесс.

  • 32-летний Кейн в этом сезоне провел за «Баварию» 40 матчей, забил 48 голов, сделал 5 ассистов.
  • Ранее Хенесс заявлял о покупке форварда: «Многие думали: «100 миллионов? Они сошли с ума». Я, кстати, тоже так думал. Но сегодня я бы купил его и за 150 миллионов».

Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X
Германия. Бундеслига Ливерпуль Бавария Кейн Гарри Исак Александер
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774799005
РФСПРФ ГРФ сумерки богов, рэпер компани тренирует Баварию... срочно нужна альтернатива джанни и чеферину, которые продают ефрофутбол оптом и в розницу шейхам ⚽️
Ответить
zigbert
1774805552
Хенесс несколько преувеличивает его стоимость но что поделаешь если Кейн действительно чертовски хорош.
Ответить
