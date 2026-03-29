Игрока «Баварии» оценили в 250 миллионов

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о стоимости нападащего команды Гарри Кейна.

Нападающий перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» за 100+10 миллионов евро в августе 2023 года.

«Это был определенный риск [потратить на него такую сумму]. Но в последние годы он играл за нас невероятно хорошо. Если рассматривать соотношение цены и качества, я бы сказал, 150 миллионов.

Но вы видите, что Александер Исак из «Ливерпуля» стоил 150 миллионов евро. Если он стоит 150 миллионов, то Гарри стоит 250 миллионов евро», – сказал Хенесс.