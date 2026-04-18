«Унион» провел 1-й матч Бундеслиги под руководством женщины

«Унион» с женщиной-тренером Мари-Луизой Этой проиграл в первом же матче Бундеслиги.
Берлинцы уступили дома «Вольфсбургу» из зоны вылета со счетом 1:2.
До этого у «Вольфсбурга» было ноль побед в 12 последних матчах: команда не могла выиграть с января, пока сегодня не приехала в гости к «Униону».
- 34-летняя Мари-Луиза Эта работает в «Унионе» с 2023 года.
- Она была помощником главного тренера в клубе, а в 2024-м уже руководила командой со скамейки, когда был дисквалифицирован тренер Ненад Бьелица.
- Сейчас Эта временно возглавила «Унион» после увольнения Штеффена Баумгарта с поста главного тренера. Она стала первой женщиной-тренером на такой должности в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.
Источник: «Бомбардир»