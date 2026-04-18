«Унион» провел 1-й матч Бундеслиги под руководством женщины

«Унион» с женщиной-тренером Мари-Луизой Этой проиграл в первом же матче Бундеслиги.

Берлинцы уступили дома «Вольфсбургу» из зоны вылета со счетом 1:2.

До этого у «Вольфсбурга» было ноль побед в 12 последних матчах: команда не могла выиграть с января, пока сегодня не приехала в гости к «Униону».