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  • «Унион» провел 1-й матч Бундеслиги под руководством женщины

«Унион» провел 1-й матч Бундеслиги под руководством женщины

18 апреля, 18:41
3

«Унион» с женщиной-тренером Мари-Луизой Этой проиграл в первом же матче Бундеслиги.

Берлинцы уступили дома «Вольфсбургу» из зоны вылета со счетом 1:2.

До этого у «Вольфсбурга» было ноль побед в 12 последних матчах: команда не могла выиграть с января, пока сегодня не приехала в гости к «Униону».

  • 34-летняя Мари-Луиза Эта работает в «Унионе» с 2023 года.
  • Она была помощником главного тренера в клубе, а в 2024-м уже руководила командой со скамейки, когда был дисквалифицирован тренер Ненад Бьелица.
  • Сейчас Эта временно возглавила «Унион» после увольнения Штеффена Баумгарта с поста главного тренера. Она стала первой женщиной-тренером на такой должности в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Эта Мари-Луиза
Комментарии (3)
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1776529739
Комментарий скрыт модератором
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k611
1776533520
Уже начали сливать тренера...
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Hector вернулся
1776535177
Почему нет реакции Мостового?
Ответить
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